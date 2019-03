Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date | orari e programma

Eurolega – I 35 punti di James non bastano all’Olimpia Milano - il Real trionfa in rimonta : risultati e Classifica dopo la 27ª giornata : L’Olimpia Milano cede dopo un incredibile inizio: il Real trionfa in rimonta. I risultati della 27ª giornata di Eurolega e la classifica aggiornata E’ terminata la 27ª giornata di Eurolega. Nella seconda giornata di sfide di questa settimana con doppio turno, ad aprire le danze è stata la partita tra Darussafaka e Khimki. A trionfare sono stati i padroni di casa, per 91-85, trascinati alla vittoria dai 22 punti e 15 rimbalzi di ...