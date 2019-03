C’è sempre più terrorismo di estrema destra

I suprematisti bianchi sono anche qui tra noi - in Italia - ma per loro C’è sempre un alibi : l terrorismo suprematista è un pericolo crescente in tutto il mondo. Gli estremisti che propagandano il white power sono convinti di avere una chance con l'affermarsi di una nuova destra più radicale e dei sovranisti, così entrano in azione sperando che le loro gesta trovino simpatie in un pubblico sempre più vasto. E il pericolo esiste anche qui da noi in Italia, dove gli alibi per i gesti razzisti sono però la normalità.Continua a leggere

Le donne guardano sempre più porno : ecco le categorie più cliccate. In Italia? Non C’è molta differenza con gli uomini : Le donne guardano sempre più porno. E questa non è una novità ma una tendenza degli ultimi anni. La certificazione arriva da Pornhub, che nel settore è tra le piattaforme leader: nel suo report 2018 8 ha evidenziato come le donne costituiscano ormai il 29% della sua utenza, il 3% in più rispetto all’anno precedente. Il traffico femminile è in costante aumento almeno dal 2014, il primo anno in cui Pornhub ha pubblicato i suoi insights. Ma in ...

Bologna - la sentenza di oggi ci ricorda che C’è sempre un buon motivo per ammazzare una donna : di Monica Lanfranco e Nadia Somma Si chiamava Olga Matei, morì strangolata nel 2016, dopo un mese di relazione, per mano di un uomo che diceva di amarla. Il femminicida è Michele Castaldo, condannato all’ergastolo, ha visto ridurre la pena a 30 anni per il rito abbreviato, poi passata a 16 anni (24 anni, ridotti di un terzo sempre per il rito). Ma mentre in primo grado era stata riconosciuta la gravità del crimine commesso per “futili ...

‘C’ero una volta … la Sinistra’ - processo agli ex leader rossi. Bersani : “In Italia C’è sempre il pericolo di una destra autoritaria” : In Occidente la sinistra è in declino, ma in Italia sta sparendo. ‘C’ero una volta … la Sinistra’, il format tv condotto da Antonio Padellaro e Silvia Truzzi, indaga le ragioni di una sconfitta dando la parola agli ex leader ‘rossi’. Uomini di prima fila, in missione per una rivoluzione di sinistra mai arrivata. Il protagonista della quarta puntata (da oggi in esclusiva su www.iloft.it e app Loft) è Pier Luigi Bersani. Presidente della Regione ...

F1 - Ricciardo convinto : “il gap con i top team C’è ancora - ma non mi accontenterò del 4° posto per sempre” : Il pilota australiano ha parlato della nuova R.S. 2019 presentata oggi, soffermandosi anche sui valori tecnici che emergeranno in pista La nuova Renault è stata presentata oggi a Enstone, dove Ricciardo ed Hulkenberg hanno tolto i veli alla R.S. 2019. Look non particolarmente rinnovato rispetto al passato, ma un progetto molto più ‘pulito’ che avrà come obiettivo quello di ridurre il gap con Mercedes, Ferrari e Red Bull. Ph. ...

Sci alpino - Pagelle SuperG Mondiali 2019 : Dominik Paris - fuoriclasse incoronato. Innerhofer C’è sempre : Oggi si è disputato il SuperG maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, Dominik Paris ha vinto davanti a Clarey e Kriechmayr. Di seguito le Pagelle e i voti degli azzurri e degli atleti che si sono messi maggiormente in luce. Dominik Paris: 10. Ora è davvero diventato grandissimo, un fuoriclasse indiscutibile, un fenomeno nato che si è consacrato definitivamente. Dopo aver vinto tre discese a Kitzbuehel, dopo aver piazzato la doppietta a Bormio, ...

Materazzi e lo sfottò alla Juventus : c’entra sempre il Triplete : Materazzi non ha perso occasione di punzecchiare la Juventus parlando del ben noto Triplete dell’Inter dell’anno 2010 “Tri… ple… te a San Siro. Interisti do it better“. Nel giorno dopo la sconfitta della Juventus contro l’Atalanta, Materazzi ha sottolineato come i bianconeri anche quest’anno non porteranno a casa il Triplete tanto agognato e tanto esaltato invece dalla sponda interista. ...

Nel mondo C’è sempre meno “diversità cognitiva” : I diversi modi di pensare delle diverse popolazioni del mondo si assomigliano sempre di più, spiega un professore dell'università di Chicago: è un problema?