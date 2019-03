Biathlon | Hofer secondo nella sprint di 10 km a Holmenkollen | 20° podio consecutivo per

Biathlon - Sprint Oslo 2019 : ITALIA SEMPRE SUL PODIO! Lukas Hofer non sbaglia ed è secondo dietro l’inarrivabile Johannes Boe! : Va in archivio la 10 km Sprint maschile di Oslo-Holmenkollen (Norvegia), sede dell’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi norvegesi arriva un risultato assai lusinghiero per l’ITALIA, ovvero il secondo posto di Lukas Hofer. Una prova magistrale al poligono (zero errori) per il 29enne nativo di Brunico che, scandendo un buon passo sugli sci stretti (nono crono) e trovando i dieci bersagli, ...

LIVE Biathlon - Sprint maschile Oslo 2019 in DIRETTA : torna in gara Dominik Windisch - Lukas Hofer per stupire : Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 10 km Sprint maschile ad Oslo (Norvegia), valida per l’ultima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon. Sul tracciato di Holmenkollen i giochi sono già fatti per quanto concerne la classifica generale e di specialità che hanno sorriso al dominatore di quest’annata Johannes Boe. Il norvegese, sulle nevi di casa su cui ha già vinto due volte in passato, vuol festeggiare davanti ai propri ...

Biathlon - Mondiali 2019. Italia 15^ in staffetta - Lukas Hofer : “Sono fiducioso per la mass”. Windisch : “Si può andare a medaglia” : L’Italia ha concluso al quindicesimo posto la staffetta maschile dei Mondiali 2019 di Biathlon, il nostro quartetto è rimasto in auge per una frazione e mezza, poi qualche imprecisione di troppo e dei giri di penalità ci hanno tolto dalle posizioni che contano. Di seguito le dichiarazioni degli azzurri rilasciate ai microfoni della Fisi: Lukas Hofer: “Sul tiro sono riuscito a confermare quello che ho fatto nell’individuale e ...

Biathlon - staffetta single mixed : Wierer e Hofer esultano - “grande medaglia” : Wierer e Hofer hanno vinto l’argento nella staffetta single mixed ai Mondiali di Oestersund, le parole dei protagonisti Le dichiarazioni degli azzurri dopo l’argento nella staffetta single mixed ai Mondiali di Oestersund. Dorothea Wierer: “Siamo felici di aver conquistato l’argento, non era una gara facile perché in tanti potevano lottare per il podio, ma ce l’abbiamo fatta grazie a una bella prestazione ...

Biathlon - IBU Cup Val Martello 2019 : nelle sprint sesto Patrick Braunhofer e decima Samuela Comola : Si è aperta oggi a Val Martello l’ultima tappa dell’IBU Cup di Biathlon: nelle due sprint odierne successi per il norvegese Johannes Dale al maschile e per l’ucraina Olga Abramova al femminile. In chiave azzurra si registrano due piazzamenti tra i dieci: sesto Patrick Braunhofer tra gli uomini e decima Samuela Comola tra le donne. Nella 10 km sprint maschile tripletta norvegese con Johannes Dale vittorioso in ...

Biathlon - Mondiali 2019 - Dorothea Wierer : “Senza vento sono riuscita a sparare meglio”. Lukas Hofer : “Questa medaglia ha confermato il nostro valore” : Grande soddisfazione nelle parole di Dorothea Wierer e Lukas Hofer dopo l’argento conquistato nella staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon a Oestersund (Svezia). La coppia azzurra ha confermato le proprie qualità in questo format, con una performance di assoluto livello soprattutto al poligono, dove Wierer è riuscita ad esprimersi meglio rispetto alle gare individuali. Ottima prova anche di Hofer, che guarda con fiducia alla mass ...

Mondiali Biathlon – Wierer e Hofer sorridenti dopo l’argento : le dichiarazioni degli azzurri : Le dichiarazioni delle azzurre dopo la staffetta single mixed. Wierer: “senza vento ho sparato veloce, l’argento è per la squadra”. Hofer: “al traguardo potevo solo sorridere” Le dichiarazioni degli azzurri dopo l’argento nella staffetta single mixed ai Mondiali di Oestersund. Dorothea Wierer: “sono molto contenta. Sono riuscita a sparare un po’ meglio, veloce e senza pensarci, anche ...

Biathlon - Dorothea Wierer e Lukas Hofer coppia d’argento nella staffetta mista! Oro alla Norvegia di Johannes Boe : La staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon premia con l’oro la Norvegia di Johannes Thingnes Boe e Marte Olsbu Roeiseland, ma la splendida notizia per l’Italia è l’argento di Lukas Hofer e Dorothea Wierer, con gli azzurri in lotta per l’oro fino all’ultimo poligono. Terzo posto per la Svezia padrona di casa con Hanna Oeberg e Sebastian Samuelsson. Germania, Norvegia e Francia provano ad allungare sugli sci ...

Mondiali Biathlon 2019 – Ancora un podio per l’Italia : Wierer e Hofer d’argento nella staffetta single mixed : Dorothea Wierer e Lukas Hofer d’argento ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: gli azzurri chiudono al secondo posto la staffetta single mixed I Mondiali di Biathlon 2019 stanno regalando emozioni uniche ai tifosi italiani: dopo l’argento di Lisa Vittozzi, oggi l’Italia porta a casa un’altra medaglia. Dorothea Wierer e Lukas Hofer hanno infatti chiuso la staffetta single mixed al secondo posto, alle spalle solo ...

LIVE Biathlon - Staffetta mista a coppie Mondiali 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lukas Hofer a caccia della medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, giovedì 14 marzo, alle ore 17.10 si scriverà un pezzo di storia, perché per la prima volta si assegnerà l’iride nella Staffetta mista a coppie. Per l’Italia in campo il collaudato binomio formato da Lukas Hofer e Dorothea Wierer, già vincitrice a Soldier Hollow in questo ...

Biathlon - Mondiali 2019 : nella staffetta mista a coppie Norvegia con Olsbu e Boe - ma Wierer e Hofer non possono temere nessuno : Titolo numero otto in palio ai Mondiali di Biathlon ad Oestersund, in Svezia: domani si scriverà un pezzo di storia, perché per la prima volta si assegnerà l’iride nella staffetta mista a coppie. Per l’Italia in campo il collaudato binomio formato da Lukas Hofer e Dorothea Wierer, già vincitrice a Soldier Hollow in questo format in Coppa del Mondo, anche se le coppie avversarie erano diverse. Sicuramente chi sulla carta sarà un osso ...

Biathlon - Pagelle individuale Mondiali 2019 : Peiffer trova la magia - doppia festa in casa Boe - Hofer buon quinto : Oggi si è disputata l’individuale maschile dei Mondiali 2019 di Biathlon vinta dal tedesco Arnd Peiffer davanti al bulgaro Vlasov e al norvegese T. Boe mentre l’azzurro Lukas Hofer ha concluso in quinta posizione. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono messi maggiormente in luce. ARND Peiffer: 10. Il tedesco non era mai salito sul podio in Coppa del Mondo in questa specialità, oggi trova un incredibile zero e conquista una ...

Biathlon - Mondiali 2019. Lukas Hofer : “Buon quinto posto - ottimo per la classifica”. Windisch : “Tagliato fuori dagli errori” : Oggi si è disputata l’individuale maschile ai Mondiali 2019 di Biathlon, Lukas Hofer ha concluso al quinto posto con due errori e ha dimostrato di essere in ottima forma mentre Dominik Windisch ha mancato quattro bersagli e ha terminato nelle retrovie. Di seguito le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato ai microfoni della Fisi. Lukas Hofer: “Sabato e domenica ho fatto due gare sotto tono, anche rispetto agli allenamenti, ora ...