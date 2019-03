Andrea Dal Corso rompe il silenzio | Non conosco Guendalina

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso smentisce di aver frequentato Guendalina : Andrea Dal Corso ha rilasciato la sua prima intervista dopo la puntata serale della scelta di Teresa Langella, durante la quale ha rifilato l'ormai celebre 'no' alla tronista. Ci si aspettava che le sue parole fossero dedicate proprio alla napoletana, con la quale i rapporti sembrano non essere definitivamente chiusi dopo la fine dell'esperienza televisiva. Ma l'imprenditore vinicolo veneto ha preferito concentrarsi sulle recenti affermazioni di ...

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso : la trans sorprende e si tira indietro : Andrea Dal Corso di Uomini e Donne rompe il silenzio: Guendalina Rodriguez bugiarda? Al settimanale Uomini e Donne Magazine, nel nuovo numero in edicola da venerdì 22 marzo, Andrea Dal Corso ha rilasciato un’intervista in merito al suo presunto rapporto con la trans Guendalina Rodriguez. La rivista ha riportato anche un aggiornamento: il giorno dopo l’intervista, mentre stavano impaginando l’articolo, Andrea ha inviato un ...

U&D - indizi social su Andrea e Teresa : like di Dal Corso al post dedicato alla Langella : Dopo il 'no' rifilato a Teresa Langella durante la puntata serale di Uomini e donne dedicata alla scelta, Andrea Dal Corso continua ad incuriosire i telespettatori del dating show. Nell'ultimo mese, l'ex corteggiatore ha più volte dimostrato di essersi pentito del suo rifiuto e di voler conoscere meglio la Langella lontano dalle telecamere. E infatti, come la stessa coppia ha dichiarato in una recente registrazione dedicata al Trono Classico, le ...

Trono Classico : Andrea Dal Corso fa un altro gesto per Teresa : Andrea Dal Corso vuole riconquistare Teresa del Trono Classico: l’ultimo suo gesto L’ex corteggiatore Andrea Dal Corso pare davvero essere intenzionato a riconquistare Teresa Langella del Trono Classico di Uomini e Donne. E l’ultimo gesto del ragazzo ha già creato un bel subbuglio mediatico. Cos’è successo? Come segnalato dal blog IlVicolodelleNews.it, quest’ultimo ha messo un like su instagram a un post di una ...

U&D - Andrea Dal Corso pubblica una dedica su IG per la sua presunta fidanzata : 'Grazie' : Andrea Dal Corso attualmente risulta essere uno dei corteggiatori più in discussione di quest'edizione di Uomini e Donne. Dopo l'esperienza vissuta nel dating condotto da Maria De Filippi, il ragazzo sembrerebbe avere una storia con una ragazza. Andrea Dal Corso è divenuto noto al piccolo schermo per la partecipazione a Temptation Island. Dopo essere sceso dalle scale per corteggiare Mara Fasone ha mostrato il suo interesse per Teresa Langella. ...

Uomini E Donne : Andrea Dal Corso cerca ancora Teresa Langella? Cosa succede tra i due? Leggi la segnalazione : Uomini e Donne news: Andrea Dal Corso cerca ancora Teresa? Dopo i vari tira e molla tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso avvenuti in televisione negli studi di Uomini e Donne, ecco che... L'articolo Uomini E Donne: Andrea Dal Corso cerca ancora Teresa Langella? Cosa succede tra i due? Leggi la segnalazione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

News Uomini e Donne : Antonio lancia una frecciata ad Andrea Dal Corso? : Antonio Moriconi di Uomini e Donne torna a parlare di Andrea Dal Corso? Il post Antonio Moriconi, inutile negarlo, non ha certo mai nascosto di non provare una particolare simpatia nei confronti del rivale Andrea, il quale ha rifilato un bel no alla tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, Teresa Langella. Motivo per cui molti suoi fan hanno interpretato l’ultimo suo post scritto su instagram come una vera ...

Gossip Uomini e Donne : Andrea Dal Corso ci riprova con Teresa? : Andrea Dal Corso di Uomini e Donne vuole riconquistare Teresa? La segnalazione Giorni fa, come riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne circolate on line, c’è stato il confronto tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Un confronto che non ha portato buone nuove visto che hanno litigato furiosamente, capendo di non essere fatti l’uno per l’altra. Finita qua? Nemmeno per idea perchè l’ultima segnalazione arrivata al ...

Uomini e Donne : Andrea Dal Corso sarebbe stato visto a casa della zia di Teresa (RUMORS) : La frequentazione tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, potrebbe non essersi interrotta; questo almeno è quello che sostengono alcuni fan nelle ultime ore, dopo aver avvistato l'ex corteggiatore di Uomini e Donne in un paesino in provincia di Avellino. Stando al gossip che il blog "Vicolo delle News" ha riportato, il bel veneto sarebbe stato visto nei pressi della casa di una zia della tronista; se così fosse, vorrebbe dire che i due hanno ...

Teresa Langella e Andrea Dal Corso si frequentano di nascosto? : La storia tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso è davvero finita o i due potrebbero aver deciso di frequentarsi segretamente prima di rendere pubblico il fidanzamento? La curiosità nasce in seguito ...

Il silenzio dell’acqua - Andrea viene sollevato dalle indagini : anticipazioni terza puntata : terza e penultima puntata per la nuova serie giallo di Canale 5 Il silenzio dell’acqua. Il nuovo episodio va in onda domenica 17 marzo in prima serata su Canale 5 dalle 21.25, dove ritroviamo ovviamente nei panni dei due personaggi principali, due poliziotti di estrazione e ruolo decisamente differenti, Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti (che ha dichiarato di essersi ispirato alle serie americane per il suo ruolo, in particolare a True ...

Andrea Nucera è in Italia : fine latitanza/ Dal crac ad Abu Dhabi : ora ai domiciliari : Andrea Nucera è tornato in Italia: fine della latitanza dopo sette anni. Ritorno concordato con il ministero della Giustizia, le ultime notizie.

Uomini e donne gossip : Antonio non è fidanzato - Andrea smentisce Guendalina : Sebbene la loro esperienza a Uomini e donne si sia ufficialmente conclusa circa un mese fa, Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso continuano a far parlare di sé. I loro movimenti e le dichiarazioni sui social network vengono costantemente monitorati dai fan del dating show di Maria De Filippi, curiosi di capire se potranno esserci i presupposti per un ritorno di fiamma con Teresa Langella o per la nascita di un nuovo amore. E, proprio in merito ad ...

La dichiarazione shock di Guendalina Rodríguez su Andrea Dal Corso : “E’ un bisessuale potrei rovinarlo” : La dichiarazione shock di Guendalina Rodríguez su Andrea Dal Corso di uomini e donne Continua a far parlare di sè Andrea Dal Corso di Uomini e Donne dopo aver archiviato, sembra definitivamente, la sua conoscenza con Teresa Langella. Le vicende sentimentali dell’ex corteggiatore non sembrano molto chiare, dopo che qualche giorno fa è uscita allo scoperto la trans Guendalina … Continue reading La dichiarazione shock di Guendalina Rodríguez ...