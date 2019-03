A Londra corre Ocado

A Londra corre Sainsbury : Rialzo per Sainsbury , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,33%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

A Londra corre Evraz : Seduta decisamente positiva per Evraz , che tratta in rialzo del 2,35%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Evraz mantiene forza relativa positiva in ...

Mercati in ordine sparso : Londra corre sola - Piazza Affari meno : Prevale prudenza tra le principali borse europee, nel giorno in cui la Brexit torna in Parlamento con la premier britannica Theresa May, che rischia di perdere il timone delle trattative sull'uscita ...