Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Domenica 7 aprile andrà in scena35, l'appuntamento di wrestling più atteso dell'anno. Un evento che attira la curiosità di milioni e milioni di telespettatori sparsi in giro per il mondo. Spettacolo assicurato in questo evento, che vede salire sul ring, mai come in questo caso, tutte le migliori stelle della compagnia americana. Come al solito ci saranno dei colpi di scena e altrisi aggiungeranno a quelli già fissati a ieri, mercoledì 20Gli incontri già nella card Sappiamo già con largo anticipo che avedremo, come di consueto, una battle royal dedicata alla memoria di Andre the Giant nella quale si sfideranno sia le star di Raw che quelle di Smackdown. In palio vedremo ildi campione Cruiserweight, quello dei pesi leggeri. La cintura è nelle mani di Buddy Murphy che se la vedrà con Tony Nese. Impegno sul ring, probabilmente l'ultimo di ...

Fantacalciology : Wrestlemania 35, i match programmati al 20 marzo: Lesnar affronta Rollins per il titolo -