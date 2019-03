Un trio leggendario nel video di La luna e la gatta di Takagi & Ketra con Jovanotti

optimaitalia

(Di giovedì 21 marzo 2019)Dopo settimane d'attesa, è finalmente ufficiale ildi Lae ladi, nuovo singolo con il quale hanno coinvolto, Calcutta e Tommaso Paradiso già presente in Da sola/In The Night con Elisa. Nella clip ufficiale, che già al momento del rilascio del singolo era stata mostrata in anteprima dal Tg1, alterna i The Barbooodos alla danza dei gatti sui tetti che nell'accezione femminile sono i protagonisti del brano per il quale hanno pensato a une sul quale in pochi avrebbero scommesso.Il singolo arriva dopo il successo da tormentone di Amore e Capoeira per il quale hanno scelto la voce di Giusy Ferreri con il featuring di Sean Kingston. Il brano è arrivato in radio il 1° giugno scorso e ha presidiato la rotazione radiofonica estiva dell'estate 2018 classificandosi come uno dei brani più trasmessi della passata stagione. ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Un trio leggendario nel video di La luna e la gatta di #Takagi & #Ketra con @LorenzoJova, #Calcutta e @thegiornalisti htt… - OptiMagazine : Un trio leggendario nel video di La luna e la gatta di #Takagi & #Ketra con @LorenzoJova, #Calcutta e… - TUTTOROCK_NET : ...47 anni fa!! CREAM - LIVE CREAM VOLUME II - 1972. Album live per il leggendario power trio inglese. -