calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Via ai lavori diper le tombe e le lapidi dei calciatori del “Grande” a. Le spese verranno pagate da Urbano Cairo e dai soci del Circolo granata. I lavori si concluderanno entro il 28 aprile, perché il 4 maggio dovrà essere una giornata speciale, quella in cui la città dovrà ricordare una squadra entrata nella leggenda, una delle più forti di sempre. Leonardo D’Alessandro, presidente del Circolo, ha detto: “Potremo ripulire i marmi, riverniciare, mettere a posto i vasi di fiori, scendere nei sotterranei dove riposano capitan Valentino e gli altri giocatori del Grandeper rinnovare le loro tombe. Abbiamo ottenuto la gestione anche del monumento situato nel Cimitero generale e della Lapide“. Intanto Emilianoe Antonio Rosati si sono iscritti al corso per diventare allenatori.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

CalcioWeb : #Torino, #Moretti studia da allenatore, via al restauro di #Superga - forzatorofc : Moretti studia da tecnico Superga, lapide restaurata -