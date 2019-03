Svizzera - la banca centrale resta espansiva. Giù le stime di inflazione : Costo del denaro fermo in Svizzera . Lo ha deciso la banca nazionale, BNS, che mantiene invariata la propria politica monetaria espansiva. In tal modo - spiega l'istituto centrale - "stabilizza l'...

Francia - multa record da 3 - 7 miliardi alla banca Svizzera Ubs : “Aiutò i clienti a evadere il fisco” : Un tribunale francese ha comminato una multa da 3,7 miliardi di euro alla banca svizzera Ubs per aver aiutato i clienti a evadere il fisco. In particolare, Ubs è accusata di aver consentito a facoltosi clienti francesi di nascondere fondi in conti svizzeri non dichiarati e di aver fornito servizi bancari per riciclarne i proventi. Il processo è stato aperto lo scorso autunno dopo sette anni di indagini, avviate quando diversi ex dipendenti si ...