Sondaggi | arresto di De Vito fa sprofondare il M5S

Sondaggi o Agorà : per il 61% degli italiani il mito dell'onestà dei 5 stelle finisce con l'arresto di De Vito : Secondo un Sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, condotto da Serena Bortone su Raitre, la maggioranza degli italiani , il 61% pensa che il mito dell'onestà del Movimento Cinque stelle sia finito con l'arresto di Marcello De Vito . Non la pensa così il 21% degli intervistati.Sempre secondo lo stesso Sondaggio se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Movimento Cinque stelle . Il 30,9% degli ...

