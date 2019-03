Rosa Perrotta Vs Karina Cascella Video | insulti a Live Non è la d' Urso | ' Ridicola'

Karina e Rosa Perrotta a Live-Non è la d’Urso : scontro in ascensore : Live Non è la d’Urso: Karina Cascella e Rosa Perrotta si incontrano in ascensore Nuovo incontro-scontro tra Karina Cascella e Rosa Perrotta. Le due sono state invitate a Live-Non è la d’Urso per chiarirsi una volta per tutte nell’ascensore, luogo creato ad hoc dalla produzione per risolvere i vari contrasti tra personaggi famosi. Dopo 40 […] L'articolo Karina e Rosa Perrotta a Live-Non è la d’Urso: scontro in ...

Rosa Perrotta (di nuovo) contro Giulia de Lellis : "Deve stare al suo posto - non sa niente di me e Pietro" : Sono passate due settimane dal forte scontro avvenuto via social fra Pietro Tartaglione, Giulia de Lellis, Rosa Perrotta e Andrea Damante. Tutto era iniziato da una frecciata di Tartaglione nei confronti delle coppie che si fidanzano solo per le copertine dei giornali lanciata proprio poche ore dopo la conferma della fine della storia fra il cantante Irama e Giulia de Lellis. Ne seguì un infuocato botta e risposta tra la ex gieffina e ...

Domenica Live - lite tra Karina Cascella e Rosa Perrotta (VIDEO) : Domenica Live, arriva la lite tra l’opinionista Karina Cascella e l’ex naufraga Rosa Perrotta Puntata molto movimentata, non c’è che dire. A Pomeriggio 5 sono quasi venute alle mani le opinioniste Karina Cascella e Rosa Perrotta. Le due si sono scontrate sul tema della chirurgia plastica. “Ho sempre detto che Rosa è una bella ragazza e si è rifatta le … Continue reading Domenica Live, lite tra Karina Cascella e Rosa ...

Rosa Perrotta incinta e furiosa con Karina : “Sei pessima - vergognati” VIDEO : Pomeriggio 5: nuova lite tra Rosa Perrotta e Karina Cascella Nuova lite tra Rosa Perrotta e Karina Cascella. Le due non si sopportano da tempo e nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 (in onda venerdì 15 marzo) sono tornate a punzecchiarsi. L’argomento è sempre lo stesso: la chirurgia estetica. A detta di Karina Rosa sarebbe rifatta […] L'articolo Rosa Perrotta incinta e furiosa con Karina: “Sei pessima, vergognati” ...

Rosa Perrotta denuncia i propri haters (video) : Rosa Perrotta, nelle scorse ore, ha deciso, di comune accordo con il compagno Pietro Tartaglione, di presentare una vera e propria denuncia alla Polizia Postale contro tutti gli haters che, negli ultimi mesi, hanno bersagliato il suo profilo con critiche assai pesanti:prosegui la letturaRosa Perrotta denuncia i propri haters (video) pubblicato su Gossipblog.it 11 marzo 2019 10:55.

Uomini e Donne oggi - Rosa Perrotta stanca : l’ex tronista si rivolge alla polizia postale : Uomini e Donne oggi: Rosa Perrotta denuncia i suoi haters Rosa Perrotta di Uomini e Donne è passata ai fatti. Dopo aver letto per anni critiche e insulti di haters e troll la promessa sposa di Pietro Tartaglione ha deciso di rivolgersi alla polizia postale. L’ex tronista di Maria De Filippi ha raccolto commenti, nomi […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Rosa Perrotta stanca: l’ex tronista si rivolge alla polizia postale proviene ...