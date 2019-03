Open day Gal Colli di Bergamo e Canto Alto | progetti di sviluppo rurale

Scienziati Nati : un altro grande successo per gli Open Days dell’ESA a Frascati : Un altro grande successo per gli Open Days dell’ESA a Frascati! Nella settimana dall’11 al 15 marzo, le porte dello stabilimento italiano dell’ESA si sono aperte agli studenti delle scuole elementari e secondarie per ospitare 37 istituti e oltre 1.500 studenti, con un programma ricco di divulgazione scientifica e di divertimento. Un’agenda entusiasmante ed intensa, durante la quale si è parlato di osservazione della ...

Accademia Italiana Videogiochi - via a ciclo Open day : Roma, 18 mar., askanews, - Domenica prossima, 31 marzo, AIV - l'Accademia Italiana Videogiochi, primo Istituto di Formazione in Italia in ambito videoludico - dà il via a Roma al ciclo di open Day ...

Il 16 marzo è l'Arduino Day : si celebra la scheda elettronica Open source italiana : Il 16 marzo è l'Arduino Day, che in tutto il mondo celebra la scheda elettronica open-source, interamente made in Italy, ideata per avvicinare i giovani all'informatica e diventata il cavallo di battaglia dei maker, ossia gli artigiani digitali. ...

Chieti. Corso da Sommelier : lunedì Open day con degustazione : Un open day per presentare il Corso da Sommelier, con annessa degustazione di vini. L’appuntamento è per lunedì, alle 18.30,

Chiusa la call per partecipare agli ASI Open Days del 27 - 28 e 29 marzo 2019 : Un programma ricco di attività e attrazioni attende gli studenti che parteciperanno alla prima edizione degli ASI Open Days: tre giorni all’insegna della scienza spaziale e del divertimento, con esperti del settore che guideranno i piccoli visitatori alla scoperta dello spazio. Gli ASI Open Days rientrano tra le attività di education e di diffusione della cultura spaziale che l’Agenzia Spaziale Italiana rivolge alle scuole primarie e secondarie ...

Aero Club Milano Open day sabato 30 e domenica 31 Marzo 2019 : ... ma anche soltanto per passione, per turismo oppure per sport, il 30 e 31 Marzo dalle 10 alle 19 vieni a scoprire il mondo dell'aviazione agli Open Day dell'Aero Club Milano! Diventare piloti privati,...

Open day il 30 marzo a Coverciano : FIRENZE, 6 MAR - Open day, il prossimo 30 marzo, a Coverciano: il Centro tecnico federale apre le sue porte a tifosi e appassionati per scoprire la casa delle Nazionali italiane e l'Università del ...

Gli sviluppatori di Days Gone parlano dell'integrazione tra la storia e l'ambiente Open world : Sony Bend ha trascorso molto tempo a parlare del mondo di Days Gone e di quali strumenti avranno a disposizione i giocatori mentre tentano di attraversarlo e sopravvivere, ma come gli ultimi anni ci hanno mostrato, più di ogni altra cosa, le esclusive first party di Sony si concentrano più sulla narrazione e sui personaggi che su qualsiasi altro elemento, e Days Gone manterrà questa linea.Recenti titoli open world come The Witcher 3, Red Dead ...

Wedding Open day a Villa Mazzarella sabato 16 e domenica 17. : Porte Aperte all'Amore. Villa Mazzarella è lieta di aprire le sue porte per un evento speciale: il Wedding Open Day 2019, un evento interamente dedicato al meraviglioso mondo del matrimonio. Un'occasione per tutte le coppie di sposi di entrare in contatto con i più grandi professionisti del settore Wedding. Il Wedding Open Day si terrà sabato 16 MARZO e domenica ...

Open day a Malta per il varo del nuovo catamarano - incontro a Modica : Riunione a Modica in vista dell'Open Day a Malta per il varo di un nuovo catamarano. Saranno presenti le città di Ragusa, Modica, Scicli, Comiso, Ispica e Pozzallo con propri rappresentanti ...

'Open day Para Rowing' - meeting sportivo per includere nel segno del canottaggio : ... di quella delle loro famiglie e la creazione di una società maggiormente integrata sostenendo il principio dello 'sport per tutti'. L'iniziativa accompagnerà temporalmente il processo di costruzione ...

Il Meyer per amico - decimo anno per il classico Open day : Tra gli spettacoli più attesi, quello di Bustric, un grande artista da sempre amico del Meyer, e quello dei burattini dei Pupi di Stac che metteranno in scena la fiaba La bella e la bestia. Il ...