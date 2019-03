Nei “ricordi” delle cellule la chiave del trattamento di tumori e malattie

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Anche leposseggono “ricordi” e risiedono nel proprio DNA, è quello della loro vita embrionale e teoricamente sarebbero in grado di riattivare quei geni che in passato ne hanno guidato lo sviluppo. Lo dimostra la scoperta del primo “archivio” molecolare di ricordi embrionali, illustrato nello studio pubblicato sulla rivista Molecular Cell. Per la prima volta è stato individuato nei tessuti di un topo da un gruppo dell’Istituto americano per il cancro Dana-Farber, e apre una nuova strada alla rigenerazione di organi danneggiati o malati.La memoria molecolaree’ rappresentata nello specifico da piccoli gruppi chimici detti gruppi metile che si legano al DNA. Ed a seconda del modo e dei punti in cui avviene il legame nonché del loro numero, queste piccole etichette molecolari possono determinare quali geni devono restare spenti e ...

