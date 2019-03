Motta in tour “Tra chi vince e chi perde” | tutte le date da maggio ad agosto

optimaitalia

(Di giovedì 21 marzo 2019)indal 25al 17: sono stati annunciati i concerti primaverili ed estivi diche dalla fine del mese disarà inper presentar dal vivo i suoi album in tutta Italia. Si parte dal Mi Ami Festival di Milano per far tappa a Marina di Camerota, Cagliari e Padova a giungo. A luglio l'artista è atteso a Perugia, Cremona ed Arezzo per poi far tappa a Torino il 17 luglio.Anche adsarà in. Leal momento annunciate prevedono concerti a Livorno, il 1°, a Siracusa il 3 e Palatania il 4. Il 17, infine,sarà a Brescia per la Festa Radio Onda d'urto.Tra chie chi perde è il nome deldiche riprende il titolo dal brano presentato dall'artista indie al Festival di Sanremo 2019: si tratta infatti di una frase contenuta nel singolo Dov'è l'Italia, molto apprezzato nella scorsa edizione della ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Motta in tour con Tra chi vince e chi perde, tutte le date da maggio ad agosto - EndCent : Motta torna in tour questa estate con #TraChiVinceeChiPerde ?? - OptiMagazine : Motta in tour con Tra chi vince e chi perde, tutte le date da maggio ad agosto -