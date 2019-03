Conte | ' intesa Ue su accordo con Cina'

Italia-Cina - Conte piena intesa con partner Ue - nessun problema : Sul memorandum Italia-Cina, Conte: "non c'e' da convincere nessuno, l'accordo o si sottoscrive o non si sottoscrive. Abbiamo deciso di sottoscriverlo"

Nessun rischio. Giuseppe Conte rassicura sull'intesa Italia-Cina : "La linea euroatlantica non si discute" : L'accordo sulla nuova via della Seta fra Italia e Cina è solamente commerciale, non c'è alcun rischio per la sicurezza nazionale e non viene in Nessun modo messa in discussione la linea euro-atlantica dell'Italia. Giuseppe Conte va alla Camera a rassicurare a pochi giorni dalla visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia e dalla firma di un corposo memorandum of understanding fra i due Paesi."L'attenzione ...

Via della Seta - Conte : «Italia-Cina - intesa limpida : l’obiettivo è crescere» : Il premier: è una scelta economica compatibile con l’Alleanza atlantica. Altri Paesi collaborano con Pechino, non sarà un cavallo di Troia

