Udinese: via Nicola, in arrivo Tudor

L'esonera Davide. Fatali al tecnico le sconfitte con Juventus e Napoli, oltre che il quint'ultimo posto in classifica insieme all'Empoli ad un solo punto dal terz'ultimo occupato dal Bologna. Al suo posto dovrebbe tornare Igor. Lo scorso anno il croato salvò i friulani,rilevando nelle ultime quattro giornate Massimo Oddo che, a sua volta, era subentrato a Luigi Delneri.(Di mercoledì 20 marzo 2019)

