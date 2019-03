U&D | Ida abbandona il trono over a causa di Riccardo | un corteggiatore la contatta

U&D - Ida Platano lascia il programma : un corteggiatore la contatta in privato : In una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne dedicate al Trono Over, quella andata in onda oggi 19 marzo, Ida Platano ha scelto di abbandonare il programma poiché ancora innamorata del suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri. Nell'ultima registrazione del dating condotto da Maria De Filippi, Ida ha deciso di salutare tutte le sue compagne di viaggio e i cavalieri. La donna aveva scelto di tornare negli studi Mediaset per cercare di ...

U&D - Andrea Dal Corso pubblica una dedica su IG per la sua presunta fidanzata : 'Grazie' : Andrea Dal Corso attualmente risulta essere uno dei corteggiatori più in discussione di quest'edizione di Uomini e Donne. Dopo l'esperienza vissuta nel dating condotto da Maria De Filippi, il ragazzo sembrerebbe avere una storia con una ragazza. Andrea Dal Corso è divenuto noto al piccolo schermo per la partecipazione a Temptation Island. Dopo essere sceso dalle scale per corteggiare Mara Fasone ha mostrato il suo interesse per Teresa Langella. ...

U&D trono over : Gemma sotto accusa - Ida ancora innamorata di Riccardo : Mercoledì 13 marzo si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne negli studio Elios di Cinecittà (Roma). Protagonista indiscusse sono state Gemma Galgani e Ida Platano, due dei volti più amati del trono over. Lite tra Gemma e Rocco Scendendo nel dettaglio, Gemma si è seduta al centro dello studio per parlare della sorpresa che gli aveva fatto Rocco al castello. Come ricorderete la donna aveva rifiutato di far l'amore con lui dopo che aveva ...

U&D - Pietro Tartaglione lancia nuove accuse contro i Damellis : 'La gente non è stupida' : Pietro Tartaglione, fidanzato di Rosa Perrotta, ha lanciato nuove accuse contro i Damellis, ossia la coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante protagonista di un recente ritorno di fiamma. I due ragazzi si sono conosciuti grazie al programma Uomini e Donne ma si sono lasciati tempo fa. Durante la loro separazione, la ragazza ha avuto una relazione con Irama, salvo poi ritornare dal suo ex. Tartaglione, nel corso di un alterco sui ...

U&D - Stefano e Pamela finalmente si mostrano insieme e ammettono di essersi fidanzati : Stefano Torrese e Pamela Barretta hanno abbandonato il parterre del trono Over. I due protagonisti di Uomini e Donne hanno deciso di continuare la loro conoscenza al di fuori del del programma di Maria De Filippi lasciando basiti non solo i telespettatori affezionati del programma ma soprattutto gli utenti del web sui social. Nelle ultime settimane sembrava proprio che la storia tra i due non avesse futuro considerando le esternazioni fatte ...

U&D - Rosa Perrotta parla della gravidanza : 'Ho pianto - non mi sentivo pronta' : L'ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta ha rilasciato un'intervista al settimanale "Oggi" nella quale ha parlato della sua gravidanza. La ragazza si è svelata senza timore parlando anche delle innumerevoli paure che l'hanno assalita al momento della scoperta della notizia. Rosa ha, infatti, detto di aver pianto poiché non si sentiva affatto pronta a diventare madre. In questo è stato molto bravo il suo futuro marito Pietro Tartaglione, il ...

U&D : Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sarebbero fidanzati : Anche Luigi Mastroianni ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Nella serata di ieri è stata registrata la festa di fidanzamento del 23enne siciliano, e fin da subito hanno cominciato a circolare diversi rumors circa il nome della fortunata indicata dal tronista. Ricordiamo che Luigi aveva scelto di portare in villa Irene Capuano e Valentina Galli, e pare che al termine delle riprese della puntata speciale del dating-show di Maria De Filippi la ...

U&D - Antonio Moriconi ringrazia i fan e lancia una frecciatina : 'Teresa è inaffidabile' : Nonostante la delusione ricevuta da Teresa Langella, che ha preferito scegliere Andrea Dal Corso, Antonio Moriconi è uscito "vincitore" dal suo percorso all'interno di Uomini e donne. A dieci giorni dalla puntata speciale serale dedicata alla tronista napoletana, l'affetto dei fan del dating show continua a rimbalzare nel suo profilo Instagram e nei vari social network dedicati al programma. Il desiderio comune è che gli venga presto affidato il ...

Anticipazioni U&D - confronto tra Teresa e Andrea : lei sbatte la sedia e grida 'sei falso' : Per Teresa Langella e Andrea Dal Corso è giunto il momento di ritornare di nuovo in studio a Uomini e donne, dopo la tanto chiacchierata e discussa registrazione della scelta in villa che ha lasciato l'amaro in bocca alla tronista, la quale si è vista rifiutata dal corteggiatore. Andrea, infatti, contrariamente a tutte le aspettative ha spiazzato la bella Teresa con il suo 'No' finale, dicendo che non si sentiva pronto ad affrontare una storia ...

U&D - le parole di Antonio Moriconi su Teresa Langella : 'E' una persona inaffidabile' : Non sembra voler finire la polemica intorno al no ricevuto da Teresa Langella da parte di Andrea Dal Corso. Dopo la registrazione della puntata di Uomini e Donne con il confronto tra i tre protagonisti, a rilasciare un’interessante intervista è stato Antonio Moriconi, rifiutato dalla campana. Il maestro di sci ha tutta l’intenzione di andare avanti con la sua vita, nell’ottica di un futuro sul trono come molti auspicano. Teresa è inaffidabile ...

U&D Lorenzo sceglie Claudia - le promesse post-scelta : 'Fidati di me - ti rispetterò sempre' : La scelta di Lorenzo Riccardi è stata trasmessa ieri sera, venerdì 22 febbraio, nel corso del secondo appuntamento serale dello "Speciale Uomini e Donne". Il giovanissimo tronista milanese ha scelto Claudia Dionigi, che a sua volta si è dichiarata al ragazzo. Lorenzo e Claudia, dunque, sono la nuova coppia del trono classico di Uomini e Donne che ha emozionato e sorpreso gran parte del pubblico. Erano molti, infatti, coloro i quali pensavano che ...

U&D - Riccardo confessa l'accordo con Ida Platano. Interviene Maria De Filippi : A Uomini e Donne Riccardo Guarnieri e Ida Platano continuano a dare spettacolo nonostante sia passato tanto tempo dalla fine della loro relazione. Il cavaliere ha infatti svelato di aver avuto un...

U&D - Riccardo manda Ida a quel paese - la De Filippi interviene : 'Modera il linguaggio' : La puntata odierna del trono over di Uomini e Donne è stata molto accesa. Maria De Filippi ha ripreso da dove era stata interrotta la puntata di ieri, ovvero, lo scontro tra Ida e Riccardo. I due protagonisti si sono ormai lasciati da alcuni mesi, eppure gli strascichi continuano ad essere molto presenti. In questi giorni, infatti, Riccardo sta muovendo delle accuse pesantissime contro Ida che stanno generando molto scalpore. Dopo un'accesissima ...

Anticipazioni U&D - oggi scontro tra Ida e Roberta - Paolo a Sabrina : 'Ti amo' : Il Trono Over di Uomini e donne torna oggi 19 febbraio su Canale 5, in onda a partire dalle ore 14:45 circa. La prima puntata della settimana ha concesso ampio spazio alla frequentazione di Gemma Galgani e Rocco Fredella, caratterizzata ancora da alti e bassi, e si è conclusa con l'ennesimo confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia si è scambiata diverse accuse reciproche, che saranno il punto di partenza dell'appuntamento ...