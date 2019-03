UBI Banca | siglato l' accordo con Sumec International Technology

finanza.lastampa

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Favorire e supportare con soluzioni finanziarie le esportazioni italiane in Cina di beni, impianti e servizi. È questo l'obiettivo del Memorandum of Understandingoggi da UBI...

StartMagNews : Ecco i primi report sulla nuova garanzia #Gacs prevista dal governo per le #banche italiane come Intesa Sanpaolo, U… - GiovanniZanutt2 : RT @ElioLannutti: Banca Etruria, Marche, CariChieti, regalata ad 1 euro ad UBI. Il presidente del Fondo di risoluzione era Nicastro, che vi… - marielladidi : RT @ElioLannutti: Ubi Banca: sono contrario sia alla riconferma di Massiah, che alla nomina di Nicastro (ex presidente Fondo Risoluzione, c… -