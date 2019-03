Star Dust partecipa a Casaidea 2019

Stardust - il Cirque Du Soleil italiano in finale dei Dance Music Awards : Roma, 5 marzo 2019 – Giunge alla fasi finali il concorso nazionale “Dance Music Awards”, un importante riconoscimento di prestigio e valore del settore. In nomination tra le 10 migliori agenzie d’Italia, è in lizza nella categoria “Miglior Animation Agency” l’agenzia Stardust di Torino, protagonista indiscussa di numerose serate della nightlife italiana, sotto la direzione artistica di Marta Plozzer. Stardust, soprannominato il “Cirque ...

I giovani di Confindustria danno il via al progetto 'Ti presento una Startup' : Altri aspetti interessanti possono riguardare l'economia circolare e la tracciabilità del prodotto, così come l'individuazione di nuovi strumenti di comunicazione e di marketing sia in chiave B2C che ...

Il biopic su David Bowie trova ancora dissenso da un amico del Duca Bianco : “Stardust potrebbe non essere fedele” : Dopo le dichiarazioni di Duncan Jones, il figlio del Duca Bianco che non intende cedere i diritti per inserire la musica del padre nel film Stardust, George Underwood, un vecchio amico, dice la sua sul biopic su David Bowie. Il progetto di un film sull'Uomo che cadde sulla Terra è al centro di numerosi e sentiti dibattiti nelle ultime settimane dal momento che la famiglia del compianto cantautore britannico non intende offrire il proprio ...

Tav : Bauli (Confindustria Verona) - 'farla vuol dire contraStare la recessione' : Verona, 4 feb. (AdnKronos) - "Andare avanti con la TAV è essenziale, oggi più che mai. Le infrastrutture sono necessarie sia per la competitività del Paese sia per reagire agli ultimi dati sul PIL registrati da ISTAT. Gli investimenti pubblici sono uno strumento per reagire alla recessione, creare p

Il figlio di David Bowie non concede diritti musicali per Stardust : Doccia fredda per gli appassionati di David Bowie. Il figlio del duca bianco, Duncan Jones, ha dichiarato ai fan che la pellicola non conterrà alcuna musica di suo padre, perché nessuno ha rilasciato il permesso. Proprio qualche giorno fa è stato annunciato che Johnny Flynn avrebbe interpretato David Bowie nel film che rappresenta l'ascesa della superstar, a partire dal viaggio in America del 1971, che ha ispirato il musicista nella creazione ...

Il figlio di David Bowie contro il biopic Stardust : “Nessuno ha garantito i diritti sulla musica di mio padre” : Alle indiscrezioni sul cast, nelle ultime ore si sono aggiunte notizie che vedono il figlio di David Bowie contro il biopic Stardust, firmato dal regista Gabriel Range con Johnny Flynn nel ruolo del Duca Bianco. Duncan Jones, questo il nome del figlio dell'Uomo che cadde sulla Terra, ha preso le distanze dall'iniziativa con un tweet: «Sono piuttosto sicuro che nessuno ha garantito i diritti per la musica di nessun biopic… Altrimenti lo ...

Johnny Flynn sarà David Bowie nel film “Stardust” : sarà Johnny Flynn, che ha recentemente vestito i panni di Pablo Picasso nella serie tv Genius, a interpretare David Bowie in "Stardust", biopic dedicato all`icona della musica mondiale. L`attore sudafricano sarà al fianco di Jena Malone, che invece sarà la prima moglie del Duca Bianco, Angie. Il film racconterà la vita di David Bowie focalizzandosi sul viaggio del cantante in America nel 1971. Fu proprio durante la visita Oltreoceano che la star ...

'Stardust' - il biopic su Bowie ha il protagonista ma non la musica e l'approvazione della famiglia : Johnny Flynn ha ottenuto il ruolo di David Bowie nel biopic dedicato all'artista scomparso, dal titolo Stardust , che non ha però né l'approvazione della famiglia di Bowie, né conterrà le musiche di ...