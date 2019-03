Ryan Philippe sarà un moderno Frankenstein nel pilot del poliziesco CBS

blogo

(Di mercoledì 20 marzo 2019)Il mito di Frankestein, dell'uomo riportato in vita dopo la morte, affascina da sempre gli spettatori di tutto il mondo. Ma anche gli autori di polizieschi televisivi considerando che poco meno di tre anni fa Fox ci provava con Second Chance e la storia di un poliziotto che tornava in vita nel corpo di un altro.Nel nuovoin preparazione a CBS i riferimenti saranno però ancora più diretti visto che ciun personaggio che si chiamerà proprio Victore cheinterpretato da Aaron Staton (Mad Men). Il protagonista di questoscritto da Jason Tracey, prodotto da Rob Doherty di Elementary e diretto da Uta Briesewitz, intitolato Alive,reduce dall'action Shooter.unneldelCBS pubblicato su TVBlog.it 20 marzo 2019 10:54.

