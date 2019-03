“PSG squadra di omosessuali” | Evra esagera su Twitter | poi fa marcia indietro VIDEO

sportfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Patricela combina grossa, il calciatore francese accusato di omofobia: la replica dell’ex terzino sinistro della Juventus Patriceha fatto parlare di sé in Francia in questi giorni. Il calciatore ex Juventus, attualmente svincolato dopo la sua esperienza al West Ham, ha fatto scalpore per il suo tifo a sostegno del Manchester United (in cui ha militato dal 2006 al 2014) e contro il PSG. Il francese, apparso nella tribuna del Parco dei Principi al fianco di Pogba, è stato criticato per questo atteggiamento da Jérôme Rothen. La replica dial telecronista francese non si è fatta attendere. “Smetti di sostenere squadre che non vinceranno mai. – ha detto Patrice – Il Paris Saint-Germain è unadi omosessuali”.A questo punto anche il PSG ha detto la sua con una nota ufficiale. Il club francese ha scritto: “le parole di ...

