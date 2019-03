Precedenti per abusi sessuali su minori Chi è l' attentatore senegalese

ilgiornale

(Di mercoledì 20 marzo 2019) "Perché una persona con similiguidava un pullman per il trasporto di ragazzini?". Non appena la notizia è arrivata al Viminale, Matteo Salvini si è messo subito al lavoro per "vederci chiaro". Perché, quanto successo questa mattina sulla strada provinciale 415 che collega Pantigliate a San Donato Milanese, in provincia di Milano, ha dell'incredibile. Il conducente di un autobus delle autolinee padane, unconper guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale, ha dirottato il mezzo, sul quale viaggiavano 51 bambini e diversi insegnanti, e infine gli ha dato fuoco (guarda la gallery) minacciando di togliersi la vita."Lo faccio per i migranti, basta morti nel Mediterraneo". Sono riecheggiate queste parole quando Ousseynou Sy, dopo aver legato i giovani con alcune fascette da elettricista, ha iniziato a spargere del combustibile, molto probabilmente ...

