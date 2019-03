romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Roma – “Il Movimento Cinque Stelle ha costruito il suo successo politico sui vaffa e sullo sciacallaggio politico di inchieste e arresti e se solo per una volta fossero coerentiledella sindacache, non e’in questa inchiesta, ma certamente vede uno degli uomini simbolo della sua stagione grillina in Campidoglio finito in carcere per lo scandalo sullo stadio della Roma”. Cosi’ in una nota Federicoe Alessio, presidente e coordinatore nazionale di Italia in Comune.“Italia in Comune, nel pieno rispetto della magistratura, e’ un partito che considera l’accusato innocente fino a prova contraria, quindi non si permette di giudicare al momento la situazione di De Vito. Cosa diversa pero’ e’ registrare la sconfitta politica dello slogan Onesta’ che doveva ...

romadailynews : Pizzarotti-Pascucci: Raggi non coinvolta ma 5S dovrebbero chiedere sue dimissioni: Roma… - michymus2 : @DiReddito @CarloCalenda Si, quella è una realtà interessante, che potrebbe raccogliere quei voti che dice lei. Poi… -