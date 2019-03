Paola Nugnes | voterò sì al processo per Salvini sul caso Diciotti

agi

(Di mercoledì 20 marzo 2019) La senatrice dissidente M5s,, voterà a favore delnei confronti diper il. "Io resto coerente - ha detto al Corriere della Sera - dirò sì al". Dopo aver spiegato che, a suo parere, il risultato del sondaggio sulla piattaforma Rousseau "non è vincolante per un parlamentare",ha lanciato accuse nei confronti della politica M5s: "Di fatto - ha detto - il Movimento si èzzato posizionandosi anche ideologicamente a destra. Si tratta di una destra identitaria, non liberale. È la destra dei Paesi di Visegrad con cui Matteoè sempre in contatto".

