Panchina Udinese | via l’allenatore | esonerato Davide Nicola

(Di mercoledì 20 marzo 2019) E’ notizia di poco fa l’esonero didalladell’. Fatale all’ex tecnico del Crotone il poker subito a Napoli dopo un’illusoria rimonta che aveva fatto seguito alla sonante sconfitto in casa della Juventus.Prima di queste due sconfitte, erano arrivate le vittorie contro Chievo e. L’ormai ex tecnico bianconero paga però, probabilmente, una classifica molto pericolosa in zona retrocessione a causa anche dei recenti risultati delle dirette concorrenti.Da capire chi sarà il sostituto, si parla di Igor Tudor. Da escludere il ritorno di Velazquez, molto vicino alladel Rayo Vallecano.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo, via l’allenatore:CalcioWeb.

