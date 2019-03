Nuova multa Ue a Google | 1 | 49 mld | per abuso di posizione dominante

Google riceve una Nuova multa dalla Commissione Europea - per 1 - 49 miliardi di dollari : dalla Commissione Europea arriva una nuova tegola per Google, multata di 1,49 miliardi di dollari in relazione alla gestione di Ricerca Google. L'articolo Google riceve una nuova multa dalla Commissione Europea, per 1,49 miliardi di dollari proviene da TuttoAndroid.

