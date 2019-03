valigiablu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) ... @avvisopubblico, 23 febbraio 2019 Pochi giorni dopo gli arresti, è stato anche lanciato un appello contro lein Veneto che raccolto ad oggi 2mila firme, tra cui nomi del mondo politico, ...

valigiablu : Mafie al Nord: non si tratta più di infiltrazioni ma di sistema strutturato e radicato | @AndreaZitelli_… - robertopinotti : RT @valigiablu: Mafie al Nord: non si tratta più di infiltrazioni ma di sistema strutturato e radicato | @AndreaZitelli_ - CardoInFiore : RT @AndreaZitelli_: Mafie al Nord: non si tratta più di infiltrazioni ma di sistema strutturato e radicato -