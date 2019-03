La visita di Xi Jinping | «Un patto strategico con l' Italia»

Cina : presidente Xi Jinping in visita a Palermo 23 e 24 marzo : Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - Il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping sarà in visita a Palermo il 23 e 24 marzo. In quell'occasione, per garantire la massima sicurezza, il prefetto di Palermo ha emesso un'ordinanza che dispone "il divieto assoluto di trasporto, nel territorio del

Aspettando la visita di Xi Jinping la Via della Seta divide ancora il governo : A pochi giorni dal viaggio in Italia del presidente cinese, a Roma giovedì prossimo,, restano le divisioni tra gli alleati di Lega e M5s

Roma e Palermo - accordi e turismo L'agenda della visita di Xi Jinping : Roma: Mattarella, Conte, accordi e memorandum, Colosseo. Palermo: porto, industriali, Teatro Massimo. Con al seguito 200 persone tra staff e manager. L'agenda della visita di Xi Jinping Segui su affaritaliani.it