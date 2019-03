Conte assicura che la linea euroatlantica non è in discussione : La collocazione euro atlantica dell'Italia non è minimamente in discussione, e la sicurezza del nostro Paese è un obiettivo primario non negoziabile. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla nell'Aula della Camera in vista del prossimo Consiglio europeo del 21 e 22 marzo e rassicura sul prossimo accordo commerciale Italia-Cina, la cosiddetta 'Via della seta', il memorandum che il governo intende siglare con Pechino: non è ...

Conte rassicura il Parlamento : l'intesa con Pechino nell'interesse italiano ma anche europeo : 'Il perimetro dell'intesa è economico-commerciale e non mette in discussione la collocazione euroatlantica dell'Italia: Possiamo potenziare il nostro export verso un mercato di enormi dimensioni' ha ...

La proposta di Giuseppe Conte : “Serve salario minimo europeo e assicurazione contro disoccupazione” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lancia con una lettera a Repubblica una doppia proposta a livello europeo: "L'Europa deve perseguire con vigore e urgenza una efficace tutela della dignità della persona. Una tutela che protegga sia il salario dei cittadini sia i disoccupati, prevedendo ad esempio un'assicurazione europea contro la disoccupazione, come pure l'introduzione di un salario minimo europeo".Continua a leggere

Nessun rischio. Giuseppe Conte rassicura sull'intesa Italia-Cina : "La linea euroatlantica non si discute" : L'accordo sulla nuova via della Seta fra Italia e Cina è solamente commerciale, non c'è alcun rischio per la sicurezza nazionale e non viene in Nessun modo messa in discussione la linea euro-atlantica dell'Italia. Giuseppe Conte va alla Camera a rassicurare a pochi giorni dalla visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia e dalla firma di un corposo memorandum of understanding fra i due Paesi."L'attenzione ...

Cina - Conte rassicura gli Usa"Linea euro-atlantica non in gioco" : "Il perimetro del Memorandum of Understanding sulla Belt and Road e' squisitamente economico-commerciale" e "non mette minimamente in discussione la nostra collocazione euro-atlantica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it

Algeria - Conte assicurare processo democratico e inclusivo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il neo vice primo ministro e ministro Affari Esteri algerino Lamamra

Via della Seta - Conte e Tria rassicurano UE : Anche il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha voluto rassicurare i partner europei, e non solo, definendolo un memorandum of understanding in cui "si ribadiscono i principi di cooperazione ...

Via della Seta - Conte e Tria rassicurano UE : Anche il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha voluto rassicurare i partner europei, e non solo, definendolo un memorandum of understanding in cui "si ribadiscono i principi di cooperazione ...

'Avvieremo le opere che servono veramente al Paese' - assicura Giuseppe Conte : 'Il 2019 è l'anno degli investimenti. Noi siamo qui per far ripartire il Paese, completare le opere ferme da anni e avviare opere nuove che servano veramente al Paese, che ne accrescono la ...

"Avvieremo le opere che servono veramente al Paese" - assicura Giuseppe Conte : "Il 2019 è l'anno degli investimenti. Noi siamo qui per far ripartire il Paese, completare le opere ferme da anni e avviare opere nuove che servano veramente al Paese, che ne accrescono la competitività e che rispondano alle esigenze dei cittadini". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'inaugurazione dello stabilimento Fincantieri Infrastructure a Valeggio sul Mincio nel Veronese. "Nei prossimi giorni - ...

Salvini : Conte mi ha assicurato a giorni decreto sblocca-cantieri : Ai ragazzi che hanno oseguito il corso, Salvini ha detto: per fare politica "ci vuole passione ma anche competenza. Se devi dare un tunnel devi sapere come si fa". 10 marzo 2019 Diventa fan di ...

Governo - nervi tesi nella maggioranza ma Conte rassicura : 'Nessuna manovra-bis' : Ma l opposizione tutta, a partire dalla Forza Italia di Silvio Berlusconi , pronostica al contrario che non solo la manovra bis servir , ma che una stagione drammatica per l economia, copyright del ...

Conte rassicura : 'Nessuna manovra correttiva nè patrimoniale'. Ma il governo cerca i soldi... : Non ci sarà una manovra bis conferma anche il vicepremier Di Maio. Ma l'esecutivo deve reperire entro l'anno almeno 23 miliardi per scongiurare l'aumento dell'Iva nel 2020

Giuseppe Conte assicura : “Governo terrà anche dopo le europee e non ci sarà una patrimoniale” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prova a rassicurare sia sulla tenuta del governo, garantendo che non cambierà nulla neanche dopo le elezioni europee, qualsiasi cosa accada alle urne, ma anche che non ci sarà una manovra correttiva: "È da escludersi l'imposizione di una patrimoniale".Continua a leggere