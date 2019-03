“Una voglia di vivere così prepotente è un esempio per tutti” Tutti pazzi per Alex

caffeinamagazine

(Di martedì 19 marzo 2019)perZanardi: “Semplicemente immenso”, “Di fronte a lui ci si può solo inginocchiare”, “Un millesimo di lui in ognuno di noi basterebbe a farci sempre sorridere”. E ancora: “Ogni volta che vedo il sorriso con cui affronta la vita mi vergogno di tutte le volte che ho detto ‘non ce la faccio'”. E questi sono solo alcuni tweet della standing ovation che il grande campione ha raccolto sui social dopo la sua apparizione a “Che tempo che fa”, la trasmissione Rai condotta da Fabio Fazio. Zanardi ha emozionatoPadrone di casa compreso: “Trasmette unadie vincere, che mi emoziona sempre”. Zanardi è tornato ospite nel salotto di Fazio e ancora una volta ha colpitoper la sua forza d’animo, la positività, l’ironia che lo contraddistinguono. Prima ...

AmiciUfficiale : “Io ho una voglia pazzesca di far vedere alla gente cosa c’è dietro, quanto lavoro, cosa si può creare…” Faccia a f… - espressonline : Come al solito quando non sa cosa dire, Salvini la butta in caciara con una battuta. Quando il ministro avrà voglia… - juventusfc : ?? Allegri: 'L'Ajax è una squadra veloce con ragazzi di grande qualità, difficile da affrontare. Saranno partite div… -