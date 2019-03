Sblocca cantieri,Di Maio:nessun condono

Non ci sarànello"". Così il vicepremier, Di, in un'intervista al Corriere della Sera. "Di fronte alle buone proposte pronti ad accoglierle, ma condoni no. Non se ne parla.Non li faremo passare". Sulla Flat Tax,"non c'èdibattito in corso, è nel contratto e bisogna lavorare per portarla a casa.Con le nostre proposte possiamo farcela e lavoreremo insieme alla Lega per trovare una soluzione", assicura Di. "Non bisogna lasciarsi andare in promesse alla Berlusconi".(Di martedì 19 marzo 2019)

