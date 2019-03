Blastingnews

(Di martedì 19 marzo 2019) Il “professore” è una persona mite e gentile, molto conosciuta nel quartiere dove abita, anche per le sue lunghe passeggiate a piedi. Eppure domenica pomeriggio deve essere successo qualcosa ad Umberto Ranieri, mentre camminava in largo Preneste, a. I pochi testimoni presenti parlano di uno scambio di alcune frasi, che non sembrava nemmeno un litigio, con un gruppo diseduti ad una panchina. Poi, improvvisamente, è arrivato quel pugno al volto che ha fatto finire a terra ildi 55 anni: un colpo molto violento.Così mentre due sudamericani che si trovavano poco distanti chiamavano i soccorsi, il gruppo di aggressori si dileguava rapidamente: ora la vittima, che ha subito una grave emorragia celebrale, lotta tra lae la morte in terapia intensiva all'San Giovanni....

Corriere : Pittore picchiato per strada da 5 ragazzi. Il padre: «Mio figlio è in fin di vita» - vincecamaggio : Roma, pittore picchiato in strada da cinque ragazzi: è in fin di vita in ospedale - Vella_Schiavo : RT @Vella_Schiavo: @Sellitti_MR @CasaLettori @artdielle @Papryka5 @lagatta4739 @MollyBloom82 @darlo_chris @DAXdB @Natalia54967926 @sergiode… -