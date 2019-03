La direttiva di Matteo Salvini sulle frontiere non ha valore

internazionale

(Di martedì 19 marzo 2019)Mentre la nave italiana Mare Ionio è in rada a Lampedusa con 49 migranti a bordo, il ministro dell’interno ha diffuso unache impone di non far attraccare le navi private che soccorrono naufraghi nel Mediterraneo. Leggi

