Equinozio di Primavera 2019 un evento imperdibile al Planetarium Pythagoras di Reggio

(Di martedì 19 marzo 2019) L’diè l’istante che chiude, astronomicamente, la stagione invernale. Nell’accezione comune l’si verifica ogni 21 marzo: non è sempre così! La data di questoastronomico non è fissa e può cadere tra il 19 e il 21 marzo. L’di, infatti, sarà il 20 marzo e precisamente alle 22.58 dei nostri orologi. La “colpa”, se così si può chiamare, è da ricercare nel moto di rivoluzione del nostro Pianeta che dura un pochino di più dei canonici 365 giorni, esattamente 6h 9’ 10’’ in più. Per risolvere questo ritardo è stato inserito, ogni quattro anni, un anno bisestile. Questa oscillazione temporale è la ragione per cui gli equinozi ed altri eventi simili non cadono sempre nella stessa data. Al di là di queste disquisizioni astronomiche, laè la stagione della rinascita e presso moltissime culture essa viene associata ai ...

