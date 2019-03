Basilicata - Di Maio a gamba tesa : “Qui con la Lega si torna al passato. Con loro anche uomini di Pittella” : “Noi siamo orgogliosamente dalla parte della Costituzione che è antifascista. Su questo si dimostra ancora una volta che in Basilicata la Lega non può essere il cambiamento. Non solo per una candidata che dice ‘sono orgogliosa di essere fascista‘ ma anche perché una parte degli uomini di Pittella che stavano nel Pd ora stanno nelle liste della Lega e questo significa un ritorno al passato. Domenica i cittadini della Basilicata ...

Di Maio in Basilicata per la sfida con Salvini alle regionali 'Autonomia Il M5s è garante della coesione nazionale' : Qui si costruisce il futuro di una regione abbandonata per decenni dallo Stato e dalla politica'. Luigi Di Maio è appena tornato alla periferia di Matera, e a 48 ore dalla calata del collega ...