Vertice tra Conte | Tria e Toninelli su ' Sblocca cantieri'

NBA Sundays – Sfida al Vertice tra Philadelphia 76ers e Indiana Pacers : la preview del match : Domenica 17 marzo, ad orario europeo (20:30), il classico appuntamento con l’NBA Sundays regala una Sfida davvero intrigante fra Sixers e Pacers L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Milwaukee Bucks ospitare i Philadelphia 76ers al Fiserv Forum, con diretta domenica 17 marzo a partire dalle 20.30 su Sky Sport NBA. Milwaukee Bucks:I Bucks stanno ...

Via della Seta : Vertice a Palazzo Chigi tra Conte - Salvini e Di Maio : vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Al centro dell'incontro le divergenze sul memorandum che l'Italia firmerà la prossima settimana ...

Via della Seta : Vertice a Palazzo Chigi. Conte incontra Di Maio e Salvini : È in corso a Palazzo Chigi un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Al centro dell'incontro le divergenze sul memorandum che l'Italia firmerà la prossima settimana con la Cina.Sul tema è intervenuto il sottosegretario allo Sviluppo economico, Michele Geraci. In un'intervista a Repubblica: "Firmeremo se tutto sarà al 100 per cento chiaro", ha affermato. "Vogliamo far ...

Borse traballano : Vertice dazi Trump Xi rimandato a non prima di fine aprile : In alcuni punti delicati come quello della proprietà intellettuale restano divisioni tra le due prime potenze economiche al mondo . Anche lo stesso Trump ha cambiato i toni nelle ultime uscite ...

Vertice centrodestra evita nodo Piemonte - Salvini vuole aspettare : Roma, 13 mar., askanews, - Nel Vertice del centrodestra con Salvini, Meloni e Tajani, assente Silvio Berlusconi, non è stato affrontato il nodo della candidatura a Governatore del Piemonte. E' quanto ...

Vertice Lega-Fi-Fdi - candidati comuni alle amministrative : Alla fine il Vertice del centrodestra c'è stato ma senza Silvio Berlusconi , rimasto ad Arcore. Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giorgia Meloni si sono visti nell'appartamento riservato al ministro ...

In corso Vertice centrodestra su Piemonte - non c'è Berlusconi : Roma, 13 mar., askanews, - E' in corso il vertice del centrodestra per discutere delle candidature. A quanto si apprende, a partecipare per Forza Italia è Antonio Tajani mentre non ci sarebbe Silvio ...

Usa-Corea Nord - Casa Bianca : In futuro nuovo Vertice tra Trump e Kim - : Il secondo incontro si è concluso senza alcun accordo firmato nella capitale vietnamita la scorsa settimana. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader Nordcoreano Kim Jong Un si ...

Strade Bianche 2019 : le pagelle. Alaphilippe non sbaglia nulla - Fuglsang generoso - italiani lontani dalle posizioni di Vertice : Si è conclusa con il trionfo di Julian Alaphilippe la Strade Bianche 2019, tredicesima edizione della corsa ciclistica toscana entrata ormai di diritto tra gli appuntamenti più attesi del panorama internazionale. Lo spettacolare tracciato disegnato nella campagna senese e l’arrivo in Piazza del Campo hanno entusiasmato tifosi e appassionati. Il corridore transalpino della Deceunicnk-QuickStep ha avuto la meglio al termine di uno ...

NBA Sundays - sfida al Vertice per la prima serata Europea : va in scena il match tra Philadelphia e Indiana : L’NBA propone il match tra i Sixers e Indiana in prima serata Europea, appuntamento domenica 10 marzo a partire dalle 20.30 L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Philadelphia 76ers ospitare gli Indiana Pacers al Wells Fargo Center, con diretta domenica 10 marzo a partire dalle 20.30 su Sky Sport NBA. Indiana Pacers: Nonostante abbiano perso ...

Roma - Vertice tra dirigenti e staff medico : via Del Vescovo e Stefanini : Roma - Un vertice durato più di mezz'ora per capire le cause degli oltre trenta infortuni muscolari che hanno colpito la Roma in questa stagione. Un incontro che ha sancito l'addio tra il medico ...

TAV : dopo il Vertice non è stato ancora trovato un accordo tra Di Maio e Salvini : Continua la discussione tra i vertici del governo sulla realizzazione in Val di Susa della TAV, il treno ad alta velocità che collegherebbe Torino e Lione attraversando le Alpi occidentali. In campagna elettorale Grillo, Di Maio e gli altri attivisti del Movimento avevano promesso una dura battaglia contro il progetto voluto dall'UE, mentre la compagine di centro-destra e Salvini hanno sempre avallato il lavoro. Ad oggi Salvini aveva dichiarato ...

Marco Travaglio - la vergognosa prima pagina dopo il Vertice sulla Tav : "Salvini con il bancarottiere" : Trovare ancora argomenti vagamente credibili per bloccare la Tav Torino-Lione è ormai impresa sempre più complicata. Lo sa fin troppo bene Marco Travaglio che, dopo aver sfornato per settimane cifre deliranti per dimostrare che conviene più il trasporto sui tir rispetto ai treni, si è aggrappato ai

Tav - Vertice governo a oltranza : tavolo politico nella notte a Palazzo Chigi : Si conferma una riunione-fiume quella sulla Tav, iniziata alle 20,30 a Palazzo Chigi. La prima parte del vertice, quella tecnica, relativa all’analisi dei dati relativi alla Lione-Torino, con il rapporto costi-benefici sul tavolo del governo gialloverde, è durata circa 3 ore e mezzo. Il tavolo politico, partito pochi minuti dopo la mezzanotte, vede...