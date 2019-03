Mercati positivi | l' inverno monetario dei tassi zero si prolunga

wallstreetitalia

(Di lunedì 18 marzo 2019) Una moderazione del ritmo sarebbe accolta con favore dai, che temono che l'economia Usa non possa più crescere ai ritmi forsennati del 2018. Sarà importante inoltre vedere quali saranno le ...

GasbarroCecilia : RT @FscoMer: L'economia mondiale corre, ma il dato U.S. è espressione parziale di buona salute. La #Cina, nelle previsioni della #WorldBank… - FscoMer : L'economia mondiale corre, ma il dato U.S. è espressione parziale di buona salute. La #Cina, nelle previsioni della… - CNapilitano : Le opposizioni e la UE, demonizzano il governo ed in primis i 5S, perche' temono i positivi risultati della manovra… -