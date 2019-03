Matteo Salvini contro Giovanni Tria | Numeri strampalati sulla flat tax

huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019) Al Tesoro non sanno far di conto, secondo. Queisul costo per introdurre latax per le famiglie - 60 miliardi secondo il Ministero dell'Economia - sono ", non siamo al Superenalotto". Intervenendo a Rtl 102.5 il vice premier leghista mette in chiaro che la sua propostatax non era voce dal sen fuggita, ma un tassello centrale nella strategia economica della Lega per il rilancio della crescita italiana. "Per la prima fase dellatax per le famiglie, per un primo colpo sostanzioso, non per tutti, ma per tanti, servono 12-15 miliardi e sarebbe una rivoluzione epocale" ha detto, precisando "a partire dal primo scaglione, dal 23% da abbassare, stiamo facendo tutti i conti".Il ministro dell'Interno aggiunge che "l'Iva non abbiamo nessuna intenzione di aumentarla, perché pagherebbero i consumatori. In questo momento ci sono ...

