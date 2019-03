FdI | esposto a prefetto per via Roma intitolata ad Almirante

romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2019)– Dopo il caso di Ladispoli, il gruppo FdI capitolino torna a insistere sull’intitolazione di una via dia Giorgio. Fratelli d’Italia critica in particolare il dietrofront del Campidoglio – che prima, il 14 giugno scorso, disse si’ con una mozione approvata quasi all’unanimita’, e poi, il 26 giugno, fece retrcia con altri due provvedimenti – e presenta unalPaola Basilone per richiedere di verificare eventuali violazioni della normativa da parte del vicesindaco e presidente della commissione Toponomastica Luca Bergamo, nel non attuare la prima mozione. Perche’ il Consiglio comunale cambio’ idea? A seguito della votazione in Aula della mozione, molti consiglieri della maggioranza sostennero di averla approvata ‘inconsapevolmente’.Il 26 giugno arrivarono quindi altre due ...

