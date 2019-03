Diciotti, M5S:a probiviri voti difformi

"Il rispetto del voto online degli iscritti è uno dei principi fondanti del M5S".Perciò "se ci dovessero essere delle votazionida come si è espressa la maggioranza degli iscritti non potrò fare altro che segnalarli al collegio dei". Lo ricorda il capogruppo M5S al Senato, Patuanelli,in vista del voto,mercoledì, in Aula a palazzo Madama sul caso.Sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Salvini, il voto degli iscritti M5S è stato per negarla.(Di lunedì 18 marzo 2019)

