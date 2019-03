Un centro dopo le europee Non nostalgico ma riformista

L'onorevole Ugo Lisi al centrodestra : «Dopo le primarie ritorni la saggezza nella coalizione» : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Politica ...

Previsioni Meteo - dopo il weekend Marzo cambia volto : da Lunedì 11 torna a ruggire l’inverno - freddo e neve a bassa quota al centro/Sud [MAPPE] : 1/21 ...

Nuova vita per l’ex cinema Metropolitan - dopo 10 anni al via progetto di riqualificazione nel centro di Roma : 7 milioni di euro di oneri di urbanizzazione destinati alla rinascita di due cinema della città Nuova vita per l’ex cinema Metropolitan in via del Corso. Al via la riqualificazione dello spazio nel cuore del Rione Campo Marzio dopo 10 anni di abbandono e degrado nel centro di Roma. L’intervento permetterà da una parte di riqualificare uno spazio abbandonato da anni in una delle vie più famose della città a due passi da Piazza del Popolo ...

Rissa dopo un incidente in centro a Lodi - spunta un cacciavite : ferita una ragazza : Lodi, 27 febbraio 2019- Coppia di fidanzati imbocca una via di Lodi contromano e finisce con l'utilitaria contro un furgone parcheggiato, nasce una Rissa. I l bilancio è di quattro persone denunciate. ...

Sassari - dopo esito regionali si dimette il sindaco Sanna (Pd) : “Divisioni nel centrosinistra hanno pesato sul voto” : Il sindaco di Sassari Nicola Sanna del Partito democratico si è dimesso. È il primo in effetto in Sardegna del risultato delle elezioni regionali che hanno visto vincere il centrodestra. Sanna, candidato in consiglio regionale, non è stato eletto. L’esponente dem era comunque arrivato alla fine del suo mandato da primo cittadino: a Sassari si vota per le comunali la prossima primavera. “A tutti noi e a me per primo – ha detto – ...

Sardegna - spoglio a rilento. Dopo le prime sezioni in vantaggio il centrodestra : Iniziano, lentamente, ad arrivare i primi dati sullo spoglio delle schede: secondo quanto fa sapere la Regione, Dopo pochissime sezioni scrutinate si confermerebbe la tendenza indicata dagli exit poll: in vantaggio nel Sulcis e nell'Oristanese, il candidato del Centrodestra Christian Solinas, davanti a quello del centrosinistra Massimo Zedda. Più indietro Francesco Desogus (Movimento 5 Stelle)...

El Hilali al Chiasso : il centrocampista era rientrato al Milan dopo il prestito al Matera : Mattia El Hilali si trasferisce in Svizzera. Il centrocampista italo-marocchino, rientrato anzitempo dal prestito al Matera, ha deciso di lasciare il Milan e di siglare un nuovo contratto fino al 2021 con il Chiasso. Il 21enne era stato un perno della Primavera rossonera, dove ha militato per ben quattro stagioni, dal 2014 al 2018. Nella sua esperienza tra le giovanili, El Hilali ha collezionato 88 presenze, molte delle quali da ...

Regionali in Sardegna - Salvini cerca il bis dopo l'Abruzzo. Il centrosinistra spera in Zedda. I timori in casa M5S : Perché dalla nuova consultazione online è stato escluso il secondo arrivato: il professore di economia Luca Piras, ufficialmente per alcune irregolarità. Il motto di Desogus è il Vero cambiamento : ...

Torino : guerriglia urbana dopo sgombero centro sociale : guerriglia urbana oggi a Torino durante il corteo dei centri sociali, scesi in piazza per protestare contro lo sgombero di un ex asilo avvenuto venerdì scorso. Tutta l'area tra il centro storico e Porta Palazzo è rimasta isolata per ore, messa a ferro e fuoco da "qualche centinaio di delinquenti" come ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il bilancio dei disordini è di 12 arrestati tra i manifestanti e 4 feriti, di cui uno grave. ...

Torino : guerriglia urbana dopo sgombero centro sociale. Salvini : "Pacchia finita" : guerriglia urbana oggi a Torino durante il corteo dei centri sociali, scesi in piazza per protestare contro lo sgombero di un ex asilo avvenuto venerdì scorso. Tutta l'area tra il centro storico e Porta Palazzo è rimasta isolata per ore, messa a ferro e fuoco da "qualche centinaio di delinquenti" come ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il bilancio dei disordini è di 12 arrestati tra i manifestanti e 4 feriti, di cui uno grave. ...

Previsioni Meteo - torna a splendere il sole al centro/Nord dopo 3 giorni terribili : adesso un lungo periodo di bel tempo - temperature miti : 1/4 ...