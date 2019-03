' Trump non è un suprematista bianco'

Sciopero per il clima - milioni di giovani nelle piazze di tutto il mondo : “Non c’è un pianeta B - non fate come Trump” : milioni di giovani in tutto il mondo sono scesi in piazza per aderire al Global Strike For Future, lo Sciopero globale degli studenti per il clima promosso da Greta Thunberg, la ragazza svedese di 16 anni diventata un simbolo della lotta ai cambiamenti climatici. Da Washington a Mosca, da Sidney a Seoul, da Beirut a Gerusalemme, da Shanghai a Mumbai cortei colorati si sono radunati davanti a parlamenti e municipi per chiedere ...

Brexit : chiesto un rinvio al 30 giugno - la parola all'Europa | Trump : "La May non mi ha ascoltato" : La Camera dei Comuni con 334 no e soltanto 85 sì boccia l'emendamento che chiedeva un rinvio della Brexit per tenere un'altra consultazione dopo quella del 2016. Via libera invece via libera a un rinvio "breve" della Brexit, dal 29 marzo al 30 giugno.Dure critiche di Trump alla May

Brexit verso il rinvio e Trump attacca May : «Non ha voluto ascoltarmi» : Il presidente americano contro la premier britannica: «sorpreso da come siano andati male i negoziati». La Camera dei Comuni, dopo aver bocciato l’accordo con Bruxelles e il «no deal» si prepara a chiedere più tempo

Borse traballano : vertice dazi Trump Xi rimandato a non prima di fine aprile : In alcuni punti delicati come quello della proprietà intellettuale restano divisioni tra le due prime potenze economiche al mondo . Anche lo stesso Trump ha cambiato i toni nelle ultime uscite ...

Usa-Cina - Casa Bianca : Data per vertice Trump-Xi ancora non è fissata - : Il portavoce ha aggiunto che i funzionari statunitensi e cinesi continuano ad impegnarsi in negoziati commerciali. Non è stata fissata alcuna Data per un vertice tra il presidente degli Stati Uniti ...

Boeing 737 - Donald Trump : "Gli aerei di oggi sono troppo complessi. Non voglio che a guidarli sia Einstein - ma un pilota" : Dopo la tragedia Donald Trump del Boeing 737 Max precipitato in Etiopia, Donald Trump interviene sulla questione della sicurezza degli aerei. In un post su Twitter scrive: "Gli aeroplani stanno diventando fin troppo complessi da far volare", una "complessità che crea pericolo". "Non sono più necessari i piloti ma piuttosto gli informatici del Mit. Non voglio che Albert Einstein sia il mio pilota. Io voglio che a grandi ...

Trump a Merkel - non affidate a Huawei 5G : La lettera reca la data di venerdi' 8 marzo e la firma dell'ambasciatore americano a Berlino Richard Grenell, ed è stata spedita al ministero dell'economia tedesco.

Federal Reserve - Powell : 'Trump non può cacciarmi - qualsiasi decisione tassi dipenderà da dati macro' : "La legge è chiara, ho un mandato di quattro anni, che intendo osservare a pieno". Così il presidente della Fed Jerome Powell, in un'intervista rilasciata alla trasmissione televisiva Usa '60 Minutes'.

