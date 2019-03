Riscatto della laurea | sconto anche agli over 45 | ecco i requisiti

Pensioni - Riscatto agevolato della laurea anche dopo i 45 anni : Le Commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno chiuso stanotte l'esame degli emendamenti al decretone su reddito e Pensioni e dato mandato al relatore per portare il provvedimento in Aula ...

Decretone - ok al Riscatto della laurea anche dopo i 45 anni - : Il testo è stato approvato nella notte e arriverà in Aula alla Camera lunedì. Approvato anche l'emendamento per erogare la pensione di cittadinanza in contanti. Ritirata invece la tassa sulle colf e ...

Niente limite di età al Riscatto della laurea e aiuto alle famiglie con disabili : ecco le novità del decretone : Il decretone esce dalle Commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera dopo un esame lampo ma non per questo privo di novit . Come gi al Senato, la maggior parte delle modifiche ha riguardato il ...

Decretone - le novità : sostegno ai disabili e Riscatto della laurea dopo i 45 anni : Le commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera hanno dato il via libera al provvedimento. Lunedì l’approdo in Aula

Ecco tutte le novità del decretone : ci sono il sostegno per i disabili e il Riscatto della laurea : Dal sostegno extra per il reddito di cittadinanza, fino a 50 euro al mese, alle famiglie numerose con disabili, alla possibilità di riscatto agevolato della laurea estesa anche agli over 45, fino alla nuova figura del vicepresidente dell’Inps. sono alcune delle principali novità introdotte alla Camera al decretone con reddito di cittadinanza e quot...

Decretone - per Riscatto della laurea agevolazioni anche dopo i 45 anni. Nella notte spunat colf-tax - poi ritirata : anche gli ultra 45enni potranno riscattare la laurea con le agevolazioni previste dal Decretone. Lo prevede un emendamento della Lega al provvedimento approvato in tarda nottata dalle...

Decretone - via libera in commissione. Ok pensione di cittadinanza e Riscatto della laurea agevolato anche per gli over 45 : Le Commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno chiuso nella notte tra venerdì e sabato l'esame degli emendamenti al Decretone su reddito e pensioni e dato mandato al relatore per portare il ...

Come funziona il Riscatto agevolato della laurea : Salta il tetto dei 45 anni per il riscatto agevolato della laurea legato alla pace contributiva per coloro che hanno buchi contributivi dal 1996 in poi. Lo prevede un emendamento al decretone ...