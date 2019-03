Reazione a Catena | la Rai fa fuori Gabriele Corsi | la voce clamorosa | chi prende il suo

Reazione a catena : Marco Liorni conduttore dopo Gabriele Corsi? Spunta l’ipotesi Timperi : Reazione a catena 2019: chi sarà il conduttore del game show? Manca poco all’inizio di Reazione a catena, in onda da maggio ad inizio settembre su Raiuno, e giustamente i telespettatori incominciano a chiedersi chi sarà al timone della nuova edizione del programma. In questi giorni stanno circolando numerose voci sui possibili candidati alla conduzione […] L'articolo Reazione a catena: Marco Liorni conduttore dopo Gabriele Corsi? ...

I Retroscena di Blogo : Per Reazione a catena dieci conduttori possono bastare? E voi chi vorreste ? : Ho visto un uomo che moriva per amore Ne ho visto un altro che più lacrime non ha Nessun coltello mai Ti può ferir di più Di un grande amore che ti stringe il cuorCosi diceva il pezzo di Battisti-Mogol cantato dallo stesso Lucio Battisti "dieci ragazze". E sembra proprio che si parta dal numero 10 per arrivare alla scelta del prossimo conduttore di Reazione a catena, in onda da fine maggio a metà settembre sulla Rete 1 della Rai. Nei ...

Reazione a Catena - fuori Gabriele Corsi : ecco il conduttore Rai che prende il suo posto : La Rai potrebbe non confermare Gabriele Corsi alla conduzione di Reazione a Catena. Nonostante gli ottimi risultati dell'edizione 2018, Viale Mazzini potrebbe sostituire il comico del Trio...

BOOM! Marco Liorni verso Reazione a Catena : Marco Liorni Si preannunciano scossoni nel preserale di Rai 1, baluardo in termini di ascolti per la rete diretta da Teresa De Santis. Anche quest’anno, al termine della stagione televisiva, sarà Reazione a Catena a prendere il testimone de L’Eredità e lo farà con un nuovo conduttore. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima che il prescelto sarebbe Marco Liorni. Dopo l’uscita da La Vita in Diretta e il ...

«Reazione a Catena» : fuori Gabriele Corsi e dentro Marco Liorni? : Marco LiorniMarco LiorniMarco LiorniMarco LiorniMarco LiorniMarco LiorniMarco LiorniMarco LiorniMarco LiorniChe Marco Liorni abbia più volte sfiorato la conduzione di un quiz nella fascia preserale lo aveva raccontato di recente proprio a VanityFair.it. «Al preserale ci sono andato vicino tante volte già ai tempi di Mediaset ma, per una ragione o per l’altra, non era mai il momento giusto», ci aveva confessato in merito alle voci che lo volevano ...

L’Eredità dimezzata e senza Insinna? Pronto il raddoppio di Reazione a Catena : Torna Reazione a Catena: L’Eredità potrebbe tornare nel 2020 Grosse novità in arrivo in casa Rai. Secondo quanto scrive Giuseppe Candela su Dagospia, nella nuova stagione televisiva -quella 2019/2020- potrebbero esserci dei cambiamenti importanti sui quiz show. In particolare cambiamenti inerenti L’Eredità, da tempo un appuntamento fisso per il pubblico Rai Uno, e il nuovo […] L'articolo L’Eredità dimezzata e senza ...

“Matteo Salvini ha avvelenato gli italiani con gocce di odio” le parole della Boldrini scatenano la Reazione di Salvini : Laura Boldrini dichiara che gli italiani sono stati avvelenati dal leader della Lega. Salvini risponde postando un video satirico su twitter Come si spiega l’avanzata della Lega e di Matteo Salvini, Laura Boldrini? Presto detto: secondo lei è tutto dovuto al fatto che Salvini “ha avvelenato” gli italiani. Lo dice in un’intervista trasmessa da Stasera Italia di Barbara Palombelli, in … Continue reading “Matteo ...

Uomini e Donne - le parole di Sonia scatenano Ivan : Reazione brutale - gelo dalla De Filippi : Panico nella trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne. Tra Natalia Paragoni e Sonia Pattarino, Ivan Gonzalez si è tuffato nelle braccia di quest’ultima, con tanto di inevitabili critiche per la modalità della scelta e per il percorso fatto a Uomini e Donne. “Partiamo cosí… dal primo giorno”

Claudio Lippi a Blogo : "Rai doveva fermare L'Eredità per un anno. Vorrei Reazione a Catena" : "Se si scambia il diritto sacrosanto di esprimere un pensiero e lo si interpreta come una polemica c'è un errore di fondo". Claudio Lippi risponde così quando gli viene chiesto perché da lui ci si aspetta sempre una polemica. E lo fa portando esempi concreti: "Penso a quando, dopo essere stato ospite di Elisa Isoardi e Caterina Balivo, su Internet hanno montato dei casi. Alla prima, a La prova del cuoco, avevo fatto una battuta ...