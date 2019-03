huffingtonpost

(Di domenica 17 marzo 2019) ... l'attitudine di Pereira a creare confusione per coprire la preoccupante disinvoltura con cui ha gestito la politica culturale dellae la sua immagine nel mondo". Sul merito della vicenda ...

HuffPostItalia : Presunti fondi sauditi agitano la Scala - radiomissione : PUTINFERIO Maniglio Botti Per un paio di settimane consecutive il magazine L’Espresso ha tenuto nel servizio di cop… - leonidagram_ : @CasiniAle @PennyEgidio @matteosalvinimi Incredibile come non esistano sentenze pendenti sui presunti fondi intasca… -