Pallavolo – Serie A1 Femminile | Imoco e Igor non sbagliano | sorride anche la Savino del

Pallavolo – Serie A2 Femminile : pokerissimo Perugia nella Pool Promozione - Martignacco ko in tre set : Pool Promozione, quinta vittoria per la Bartoccini Gioiellerie Perugia, Martignacco si arrende in tre set Pool Promozione Buona la prima (del girone di ritorno) per la Bartoccini Gioiellerie Perugia. Al PalaBarton le magliette nere ottengono un secco 3-0 contro l’Itas Città Fiera Martignacco. Seconda parte della Pool Promozione, dunque, che inizia sotto i migliori auspici, anche perché ora le ragazze di Fabio Bovari sono attese da due ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : sfuma la rimonta per il Club Italia Crai - il Grottazzolina trionfa 3-1 : Serie A2 Credem Banca: l’A.M. Club Italia Crai non completa la rimonta e cede 3-1 contro Grottazzolina Nella penultima gara casalinga della Regular Season, l’Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma non è riuscito a bissare il successo dell’andata, cedendo 3-1 (22-25, 21-25, 25-17, 23-25) contro la Videx Grottazzolina. Un risultato che arriva al termine di una gara nella quale, dopo una partenza sottotono, gli azzurrini erano stati in ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile - la Revivre Axopower Milano fa visita al Vibo per blindare il quinto posto : Penultima di regular season per Milano, in Calabria si cercano i tre punti per blindare il quinto posto Vigilia della penultima giornata della regular season per la Revivre Axopower Milano che domani sera, alle ore 18.00, scende in campo in terra calabrese per sfidare i padroni di casa della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Si avvicina alla fine la stagione regolare con i ragazzi di coach Giani in piena corsa per conquistarsi il ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : si gioca l’undicesimo turno - Club Italia Crai impegnato a Cremona : Impegno in trasferta per le azzurre nell’undicesimo turno del campionato di Serie A1 Femminile, le ragazze di Bellano affronteranno Cremona Domenica le azzurrine del Club Italia Crai saranno impegnate al Pala Radi di Cremona per l’11° turno di ritorno della Samsung Volley Cup di A1. Le giovani atlete della formazione federale scenderanno in campo alle 17 per sfidare la Èpiù Pomì Casalmaggiore. La squadra allenata da Marco Gaspari la ...

Pallavolo - 24ª Giornata Serie A – Brescia affronta Chieri alla disperata ricerca di punti salvezza : Trasferta insidiosa per Banca Valsabbina Brescia impegnata a Chieri nella 24ª Giornata: le Leonesse affronteranno una Reale Mutua ‘d’assalto’ alla ricerca di punti salvezza Terminato l’ideale “Giro di Lombardia” nel quale la Banca Valsabbina ha affrontato Bergamo, Casalmaggiore, Busto Arsizio e Monza con un bottino di un solo punto conquistato nell’ultimo turno contro la Saugella, la squadra di coach Enrico ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile - tutti i risultati della 23ª giornata : La UYBA batte la Lardini e aggancia la Saugella che vince in rimonta sulla Banca Valsabbina, Zanetti torna al successo ma i Play Off restano lontani Unet E-Work Busto Arsizio, Saugella Team Monza e Zanetti Bergamo sono le squadre che si aggiudicano gli ultimi tre match della 23^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Se i tre anticipi del sabato hanno rimodellato la vetta e il fondo della classifica, le gare domenicali ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : Modena a fatica su Siena - gli uomini di Velasco la spuntano al quinto set : L’Azimut scappa avanti di due set, subendo poi la rimonta dei padroni di casa costretti infine ad arrendersi al tie-break Un PalaEstra con buonissimo pubblico accoglie la gara tra la Modena di Velasco e la Siena di Juan Manuel Cichello. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Keemink in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande sono Bednorz e Urnaut, al centro Holt e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. Siena risponde con Giraudo ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : sconfitta casalinga per il Club Italia Crai - Bergamo si impone 0-3 : Niente da fare per le azzurre al cospetto di Bergamo, riuscita ad imporsi senza lasciare nemmeno un set alle avversarie Nella decima giornata di ritorno della Samsung Volley Cup di A1 il Club Italia Crai rimedia sul campo del Centro Federale Pavesi di Milano una brutta sconfitta per 3-0 (23-25, 17-25, 4-25) contro la Zanetti Bergamo. Se le azzurrine hanno ben figurato nel primo set, hanno avuto una reazione d’orgoglio nel secondo, è nel ...

Pallavolo - Serie A : seconda sconfitta consecutiva per Milano - Giani e soci cadono contro Civitanova : Revivre Axopower Milano sconfitta in casa della Cucine Lube Civitanova col punteggio di 3-1: secondo ko consecutivo per Giani Non riesce l’impresa alla Revivre Axopower Milano che, nell’anticipo dell’undicesima giornata del girone di ritorno di Superlega, trova il secondo stop consecutivo e si arrende in quattro set ai padroni di casa della Cucine Lube Civitanova. È stata una partita combattuta nei primi tre set, dove Milano ha lottato e ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile - il programma della 23ª giornata di regular season : Sabato triplo anticipo della 23^ giornata, Imoco-Bisonte su Rai Sport + HD. Domenica Saugella e UYBA in trasferta, la Zanetti sfida il Club Italia Quattro giornate al termine della regular season della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile e parecchi ancora i nodi da sciogliere. Il primato dell’Imoco Volley Conegliano è piuttosto saldo: le pantere di Daniele Santarelli ospiteranno sabato sera Il Bisonte Firenze (diretta alle 20.30 ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : Club Italia Crai a caccia della prima vittoria - al Centro Pavesi arriva Bergamo : Si gioca la decima giornata del campionato di Serie A1 Femminile, le azzurrine sfidano davanti al proprio pubblico la Zanetti Bergamo La 10ª giornata di ritorno della Samsung Volley Cup di A1 vedrà il Club Italia Crai impegnato con la Zanetti Bergamo. Domenica alle 17 al Centro Federale Pavesi le azzurrine scenderanno in campo per cercare la prima vittoria in questa regular season. Mentre per la squadra ospite il match di domenica è ...