Nuova Zelanda, minacce a killer moschee

"Anche noi abbiamo amici in prigione" Così i membri di una gang criminale di Christchurch hanno minacciato Brenton Tarrant, l'australiano 28enne autore della strage nellein cui sono state uccise 50 persone. Lo riferisce il New Zeland Herald. Tarrant potrebbe essere messo in isolamento per proteggerlo dagli altri detenuti.(Di domenica 17 marzo 2019)

