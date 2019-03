Gandolfini Family Day | “Cirinnà? Delirio paranoide | parlo da psichiatra” E invita a

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2019) “Do atto a Giorgia Meloni e a Fratelli d’Italia che certamente sui temi antropologici fondamentali il partito più graniticamente coerente è proprio quello di Giorgia. Ed è per questo che mi prendo l’impegno morale e l’imperativo categorico kantiano di dire ovunque, in tutti i collegi, per le prossime elezioni europee, di sostenere uomini e donne di Fratelli d’Italia”. Lo annuncia Massimo, presidente delDay, nel corso di un convegno sulla famiglia, “Più famiglia, più Italia”, tenutosi a Firenze e organizzato da Fratelli d’Italia.ha attaccato duramente la Ue: “E’ una Europa che proprio su questi temi deve essere rifatta rifatta dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, perché il peggio del peggio, in ordine alla famiglia e al diritto dei bambini di avere dei genitori, è venuto esattamente dall’Europa”.Attacco frontale ...

