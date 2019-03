BCE E GERMANIA | UN MATRIMONIO CHE NON SOFFRE CRISI di Luigi Luccarini

Tra joBCEnter e sussidio : come si fa a trovare lavoro in Germania : Viaggio in uno dei 12 Centri d'impiego di Berlino, uno dei più grandi tra i 300 jobcenter in Germania. I jobcenter animano Hartz IV, il sistema congiunto di sussidio di disoccupazione, integrazione ai salari troppo bassi, assistenza e formazione per aiutare il disoccupato a trovare un nuovo posto di lavoro...

Mercati scossi da pessimismo BCE e dati Cina e Germania : Gli investitori temono il peggio per l'economia mondiale. Le notizie pessime dal fronte macro cinese e tedesco sono un duplice colpo troppo duro da assorbire per le Borse. Che sia in Asia sia in Europa cedono il passo nell'ultima seduta di ...

BCE - ora i mercati si aspettano un aiutino a Germania - auto - e Olanda - immobili - : Se così fosse ne trarrebbe vantaggio anche la Germania, la cui economia si è fermata negli ultimi mesi proprio a causa della difficoltà del settore auto che ha risentito delle implicazioni della ...

BCE - ora i mercati si aspettano un aiutino a Germania (auto) e Olanda (immobili) : Il 7 marzo si riunisce il consiglio direttivo della Banca centrale europea. Gli investitori si aspettano nuovi dettagli sul prossimo finanziamento T-Ltro. A questo giro (il terzo della serie) la misura potrebbe essere indirizzata anche a sostenere i settori in difficoltà dei Paesi core...

Motore Germania si inceppa - DWS : BCE potrebbe fare di nuovo fuoco : Anche il Motore della locomotiva europea si è inceppato. Con la frenata della Germania certificata dagli ultimi dati macro, in tanti hanno iniziato a chiedersi 'quando' potrebbe arrivare la prossima ...

Germania si inceppa - DWS : BCE potrebbe fare di nuovo fuoco : Anche il motore della locomotiva europea si è inceppato. Con la frenata della Germaania certificata dagli ultimi dati macro, in tanti hanno iniziato a chiedersi 'quando' potrebbe arrivare la prossima ...

La super liquidità della BCE? Il 57% è in Germania e Francia : I due terzi della liquidità in eccesso, pari a ben 1.250 miliardi, si trova tutta concentrata nelle banche tedesche(32,7% del totale europeo), francesi (24%) e austriache (10,7%). Mentre solo il 4% si trova in Italia. Paradossalmente la liquidità creata in abbondanza dalla Bce “ristagna” nei Paesi che non ne hanno bisogno...

La super liquidità della BCE? Il 57% è in Germania e Francia : Le banche dovrebbero usare questa montagna di soldi per erogare credito, ma evidentemente sono troppi per l'economia di Germania e Francia. Banche italiane e spagnole Bce-dipendenti Per contro le ...

La super liquidità della BCE? Il 57% è in Germania e Francia : i due terzi della liquidità in eccesso, pari a ben 1.250 miliardi, si trova tutta concentrata nelle banche tedesche(32,7% del totale europeo), francesi (24%) e austriache (10,7%). Mentre solo il 4% si trova in Italia. Paradossalmente la liquidità creata in abbondanza dalla Bce “ristagna” nei Paesi che non ne hanno bisogno...