Strage in Nuova Zelanda | anche un bimbo di 3 anni tra le vittime

Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019) Cominciano ad emergere ulteriori dettagli su quanto avvenuto ieri in, dove un 28enne di origini australiane, Brenton Tarrant, ha aperto il fuoco in due moschee della città di Christchurch, causando la morte di 49 persone, e ferendone circa 48. Tra le, riferiscono le fonti di informazione internazionali, ci sarebbeun piccolo bambino di soli 3, il cui nome è Mucad Ibrahim. Il piccolo si trovava insieme al papà e al fratello maggiore in una delle moschee colpite dal killer, quando il suprematista è apparso all'improvviso, sparando all'impazzata sulla gente. A quanto pare, il bambino ha cercato di scappare non appena ha capito che cosa stava succedendo, ma lo stragista non ha avuto pietà, e ha colpitolui. Nel frattempo il fratellino è riuscito a mettersi in salvo, mentre il padre ha raggiunto Mucad, ma era ormai troppo tardi, in quanto il piccolo è ...

LegaSalvini : ++ MORETTI (PD): STRAGE NUOVA ZELANDA FIGLIA DEL RAZZISMO E DI CERTI POLITICI… ++ - PaoloGentiloni : Solidarietà alla Nuova Zelanda, a @jacindaardern, ai credenti mussulmani. Fare strage in nome della razza bianca è osceno - NicolaMorra63 : La strage in Nuova Zelanda lascia senza parole. Cordoglio è ciò che esprimo a tutti. Ci salverà operare per un mond… -